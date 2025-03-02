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        Haberler Dünya Bakan Fidan'dan Trump-Zelenskiy açıklaması: Avrupalı liderlerde soru işaretleri oluşturdu | Dış Haberler

        Bakan Fidan'dan Trump-Zelenskiy açıklaması: Avrupalı liderlerde soru işaretleri oluşturdu

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Amerika'daki son ortaya konulan politikanın Avrupalı liderlerde, özellikle Ukrayna dosyasında, genel olarak da Avrupa güvenliği konusunda birtakım soru işaretleri oluşturduğu artık malum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 21:54 Güncelleme: 02.03.2025 - 21:54
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        Bakan Fidan'dan Trump-Zelenskiy açıklaması: Avrupalı liderlerde soru işaretleri oluşturdu
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'nin ev sahipliğinde Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu toplantının ardından Türk basın mensuplarına konuştu.

        Fidan, zirvenin önemli olduğuna ve toplantının ana gündeminin Ukrayna olduğuna dikkati çekti.

        Ukrayna'daki muhtemel barış anlaşmasının, ateşkesin ve bunun nasıl mümkün olabileceğinin tartışıldığını kaydeden Fidan, bu konuda farklı fikirlerin olduğunu söyledi.

        "Amerika'nın son haftalarda almış olduğu pozisyon ve bu pozisyonun giderek netleşmesi ışığında bazı farklı görüşler oluştu Avrupa Birliği'nde." diyen Fidan, bunların Avrupalı liderler tarafından bir masa etrafında tartışıldığına değindi.

        Ukrayna zirvesi başladı
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        Fidan, Türkiye'nin hem Ukrayna'daki olası barış anlaşmasında hem de Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden inşasında katkısının önemli olduğunun altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunun hayata geçmesi için büyük bir vizyonu olduğunu kaydetti.

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        ATEŞKES VE KALICI BARIŞ

        "ABD'ye ziyaret düzenleyen Avrupalı liderlerin tekrar bir araya gelip, neleri nasıl yapabileceklerine ilişkin birtakım tartışmalar var." diyen Fidan, kendi teknik ekiplerini bu konuda görevlendirmiş durumda olduğunu söyledi.

        Fidan, "Müteakip toplantılar olacak, ki bu toplantıları anladığımız kadarıyla daha sık aralıklarla ve bir araya gelmek olacak. Burada, 6 ayda bir, iki ayda bir değil de belki iki haftada bir, üç haftada bir yapılacak toplantıları göreceğiz." diye konuştu.

        Bakan Fidan, "Amerika'daki son ortaya konulan politikanın Avrupalı liderlerde, özellikle Ukrayna dosyasında, genel olarak da Avrupa güvenliği konusunda birtakım soru işaretleri oluşturduğu artık malum. Bu açıktan tartışılıyor." diyerek, bu tartışmaların yakından takip edildiğini vurguladı.

        "Özellikle Ukrayna'da olacak bir barış anlaşması ve buna bağlı olarak Avrupa'nın bu çerçevede yeni bir güvenlik mimarisine kavuşup kavuşmayacağını da hep beraber göreceğiz." ifadesini kullanan Fidan, hemen ateşkes olmasını ve ardından da kalıcı bir barış anlaşması umduğunu belirtti.

        Fidan, "Bunu mümkün kılacak unsurlar nelerdir? O konuda farklı ülkelerin farklı fikirleri var. Ama bizim önceliğimiz, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi barışın kaybedeni olmaz. Onun için önceden çalışmalıyız." dedi.

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