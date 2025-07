Dışişleri Bakanı Fidan: Soykırımcı İsrail ile bir arada durmak artık hiç kimseyi iyi durumda göstermiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze'deki soykırım zirveye ulaştığı andan itibaren, uluslararası sistemdeki İsrail'i destekleyen bazı aktörler bile, kendini İsrail'den beri tutmayı, uzakta tutmayı öncelediler. Çünkü soykırımcı İsrail ile bir arada durmak artık hiç kimseyi iyi durumda göstermiyor." dedi.

Bakan Fidan, 6-7 Temmuz'da, Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen 17. BRICS Zirvesi sonrasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı dileyen Fidan, "Kahramanlarımızın ruhu şad olsun, onların bize emanet ettiği vatanı en iyi şekilde savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Fidan, BRICS Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldığını hatırlatarak, Türkiye'nin BRICS'e davet edilen ülkeler arasında olduğunu kaydetti.

"Türkiye'nin uluslararası duruşu, pozisyonu onun birçok platformda sözünün dinlenmesine, aranmasına sebep oluyor. Bizim tecrübelerimizden, görüşlerimizden istifade etmek isteyen bir uluslararası toplum burada mevcut." ifadelerini kullanan Fidan, Brezilya'nın başkanlığında düzenlenen Zirve'nin verimli geçtiğini belirtti.

Fidan, "Masanın etrafında bir araya gelen ülkelerin yarısı, aynı zamanda G20 üyesi ülkelerdi. Türkiye, her platformda değişiklikleri yakından takip ediyor, BRICS ile de yakından ilgilenmeye bu açıdan devam edeceğiz." diye konuştu.

Fidan, buna yönelik ciddi tespit, çalışmaların olduğunu ve çalışmaların bu yönde olduğunu belirterek, mevcut ateşkes görüşmeleriyle ilgili, taraflarla görüşmelerin devam ettiğini vurguladı.

"Hamas teklifini, cevabını vermeden önce onlarla birkaç defa görüştük, bu konudaki görüşlerimizi, Cumhurbaşkanımızın telkinlerini kendilerine ilettik." ifadelerini kullanan Fidan, şunları kaydetti:

"Bizim her zaman için duruşumuz, ateşkesin, barışın ve insani yardımların bir an önce hayata geçmesinden yana, iki devletli çözüme de barışçıl bir çözüm bulunmasından yana. Her ne kadar İsrail bunu giderek yaygınlaştırdığı savaşa ve sistematik bir katliama, soykırıma dönüştürse de bunun diplomatik bir yolla çözülmesi için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu, diğer ortaklarımızla, müttefiklerimizle beraber çalışacağımızı ifade ettik."

"ATEŞKES HAYATA GEÇSİN, İNSANİ YARDIMLAR BİR AN ÖNCE BAŞLASIN"

Fidan, arabulucu ülkelerin biraz daha "iyimser" olduğunu gördüğünü kaydederek, sabah erken saatlerde Katar Başbakanı ile görüştüğünü ve durum değerlendirilmesi yapıldığını anlattı.

Taraflar arasındaki müzakerelerin Doha'da devam ettiğini söyleyen Fidan, günlük olarak geri beslemeler alındığını ve birkaç gün içinde netleşme olacağına dikkati çekti.