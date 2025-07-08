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        Haberler Spor Transfer Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!

        Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferi yarışa girdi. İki ekip, İngiliz oyuncu için temaslarını sıkılaştırdı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 09:19 Güncelleme: 08.07.2025 - 09:19
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          Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferi için karşı karşıya geldi.

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          İki ekip, Southampton'dan ayrılan Kyle Walker-Peters transferi için resmi temaslara başladı.

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          Sarı-lacivertliler, yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydetti.

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          Öte yandan Osayi Samuel ile 3 yıllık anlaşmaya varsa da son anda oyuncunun 4 yıllık kontrat talebi üzerine bu transferden vazgeçen Beşiktaş ise, Kyle-Walker Peters ile temaslarını sıkılaştırdı.

        • 5

          Beşiktaş, oyuncu için imza parası ve kontrat üzerinde pazarlıklarını sürdürürken transferdeki durumun kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

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          SEZON PERFORMANSI

          Kyle Walker Peters, geride kalan sezonda Southampton'da 35 maça çıktı. İngiliz oyuncu bu müsabakalarda 2 asist üretti.

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