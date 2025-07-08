Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferi yarışa girdi. İki ekip, İngiliz oyuncu için temaslarını sıkılaştırdı. İşte detaylar...
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferi için karşı karşıya geldi.
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İki ekip, Southampton'dan ayrılan Kyle Walker-Peters transferi için resmi temaslara başladı.
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Sarı-lacivertliler, yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydetti.
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Öte yandan Osayi Samuel ile 3 yıllık anlaşmaya varsa da son anda oyuncunun 4 yıllık kontrat talebi üzerine bu transferden vazgeçen Beşiktaş ise, Kyle-Walker Peters ile temaslarını sıkılaştırdı.
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Beşiktaş, oyuncu için imza parası ve kontrat üzerinde pazarlıklarını sürdürürken transferdeki durumun kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.
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SEZON PERFORMANSI
Kyle Walker Peters, geride kalan sezonda Southampton'da 35 maça çıktı. İngiliz oyuncu bu müsabakalarda 2 asist üretti.
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