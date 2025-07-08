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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde - 8 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. ava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 07:34 Güncelleme: 08.07.2025 - 07:34
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        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 33°

        Ankara

        Güneşli 37°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 36°

        Trabzon

        Güneşli 27°

        Bursa

        Güneşli 34°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 39°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Güneşli 27°

        Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        BALIKESİR °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        EDİRNE °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

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        ÇANKIRI °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        SİNOP °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun çok bulutlu, Artvin, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 37°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN °C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        SAMSUN °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Erzincan çevreleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 37°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

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