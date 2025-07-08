Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 33° Ankara Güneşli 37° İzmir Güneşli 36° Antalya Güneşli 36° Trabzon Güneşli 27° Bursa Güneşli 34° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 39° Gaziantep Güneşli 37° Ağrı Güneşli 27°

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Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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BALIKESİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 42°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 37°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 36°C Az bulutlu ve açık REKLAM ÇANKIRI °C, 37°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 33°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 37°C Az bulutlu ve açık SİNOP °C, 30°C Az bulutlu ve açık ZONGULDAK °C, 27°C Az bulutlu ve açık ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun çok bulutlu, Artvin, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu ARTVİN °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM SAMSUN °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Erzincan çevreleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 37°C Az bulutlu VAN °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 40°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 38°C Az bulutlu ve açık MARDİN °C, 35°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 37°C Az bulutlu ve açık