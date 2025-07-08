Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Ankara'da "Kafes" operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

        Sosyal medyada kadın profiliyle tehdit operasyonu: 25 gözaltı

        Ankara'da düzenlenen Kafes operasyonunda, sosyal medyada kadın profiliyle erkeklerden tehdit ve darp yoluyla para alan 25 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 08:32 Güncelleme: 08.07.2025 - 09:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal medyada kadın profiliyle tehdit operasyonu: 25 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'da, kadın profilleri üzerinden tanışma uygulamaları aracılığıyla erkeklerle iletişime geçen, tehdit ve darp yoluyla para alan 25 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğünce "Kafes" operasyonu düzenlendi.

        Yapılan çalışmalar sonucu kadın profilleri üzerinden tanışma uygulamaları aracılığıyla erkeklerle iletişime geçen şüphelilerin, mağdurları özel olarak belirledikleri ve kendilerine ait restorana götürdükleri tespit edildi.

        REKLAM

        Buluşma bahanesiyle iş yerine davet edip ardından yüklü meblağlı adisyonlar üzerinden zorla para tahsilatı yaptıkları belirlenen şüphelilerin, bu yöntem üzerinden tehdit, darp ve baskıyla müştekileri korkutup, nakit, POS cihazı veya doğrudan banka transferleri ile paraları tahsil ettikleri, tahsilatların ardından mağdurları sosyal medyada engelledikleri anlaşıldı.

        Sistemi yöneten şüphelilerin her bir rolü organize ettiği, "Yazıcı" olarak adlandırılan kişilerce internet üzerinden mağdurlarla iletişim kurulduğu, rolü gereği "Serçekuş" diye adlandırılan kadınların mağduru mekana yönlendirdiği, mekan içerisinde garson, güvenlik ve işletmeci konumundaki örgüt üyeleri tarafından fahiş fiyatlı hesap çıkarıldığı, ödemeyi reddeden mağdurlara yönelik fiziksel şiddet uygulandığı ve paranın örgüt içinde paylaşıldığı tespit edildi.

        Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu 30 olayın gerçekleştirildiği belirlenen operasyonda, olaylara karıştığı belirlenen 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonlarda 5 milyon lira ve 4 silah ele geçirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bunun adı işkence!
        Bunun adı işkence!
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Trump'tan 14 ülkeye tarife mektubu
        Trump'tan 14 ülkeye tarife mektubu
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den 4 milyonluk teklif
        İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den 4 milyonluk teklif
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Dışişleri'den Fransa'dan yapılan açıklamaya tepki
        Dışişleri'den Fransa'dan yapılan açıklamaya tepki
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Lavrov: Ukrayna silahsızlandırılmalı
        Lavrov: Ukrayna silahsızlandırılmalı
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        Trump ile Netanyahu Beyaz Saray'da görüştü
        Trump ile Netanyahu Beyaz Saray'da görüştü
        Fenerbahçe, Okan Özkan'ın ayrılığını açıkladı!
        Fenerbahçe, Okan Özkan'ın ayrılığını açıkladı!
        Habertürk Anasayfa