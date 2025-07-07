İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den 4 milyonluk teklif
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Udinese'de forma giyen Alexis Sanchez'e teklif yaptığını aktardı.
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Son olarak Jhon Duran'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, transferde sürpriz bir hamle yapabilir.
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La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; kanat hamlesi yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, Udinese'deki son dönemine yaklaşan Alexis Sanchez'i gündemine aldı.
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İtalya'dan ayrılması gündemde olan deneyimli futbolcu için yıllık 4 milyon Euro değerinde bir teklif yapan sarı-lacivertliler, ayrıca otomatik olarak devreye girecek bir uzatma maddesi de ekledi.
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Haberdeki iddiaya göre Sanchez, sezon boyunca toplam sürenin en az %70’inde sahada yer alırsa veya doğrudan ya da dolaylı olarak 15 gole katkı sağlarsa, sözleşme kendiliğinden bir sezon daha uzatılacak.
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Fenerbahçe, hücum hattını tecrübeli isimlerle güçlendirmeyi hedeflerken, transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
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