Ata Demirer'in sevgilisi ortaya çıktı

Ata Demirer, uzun süredir yalnız bir yaşam sürüyordu. Yılın büyük bir bölümünü teknesiyle Ege kıyılarını gezerek geçiren Demirer, görünün o ki karaya çıkmaya karar verdi.

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Ata Demirer'in karaya çıkmasına neden olan kişi ise özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar...

Ata Demirer ile Dilara Alemdar, yaklaşık bir yıl önce tanıştı. Demirer ile Alemdar'ın bir süre önce başlayan ilişkileri, yaş günü kutlamasında gözler önüne serildi. 52'nci yaş gününde paylaştığı fotoğraf, Ata Demirer'in Dilara Alemdar ile olan ilişkisinin ilanı mahiyeti de taşıdı.

Ata Demirer, annesi Ayten Kaçar, kardeşi Cenk Demirer ve sevgilisi Dilara Alemdar ile olduğu fotoğrafı; "Sevdiklerimle yeni yaşa merhaba" notuyla paylaştı.