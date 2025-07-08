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        Haberler Magazin Ata Demirer'in sevgilisi ortaya çıktı - Magazin haberleri

        Ata Demirer'in sevgilisi ortaya çıktı

        Ata Demirer'in bir ilişkisi olduğu yaş gününde ortaya çıktı. Demirer, sevgilisini ailesiyle de tanıştırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 09:04 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:30
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        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
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        Ata Demirer, uzun süredir yalnız bir yaşam sürüyordu. Yılın büyük bir bölümünü teknesiyle Ege kıyılarını gezerek geçiren Demirer, görünün o ki karaya çıkmaya karar verdi.

        Ata Demirer'in karaya çıkmasına neden olan kişi ise özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar...

        Ata Demirer ile Dilara Alemdar, yaklaşık bir yıl önce tanıştı. Demirer ile Alemdar'ın bir süre önce başlayan ilişkileri, yaş günü kutlamasında gözler önüne serildi. 52'nci yaş gününde paylaştığı fotoğraf, Ata Demirer'in Dilara Alemdar ile olan ilişkisinin ilanı mahiyeti de taşıdı.

        Ata Demirer, annesi Ayten Kaçar, kardeşi Cenk Demirer ve sevgilisi Dilara Alemdar ile olduğu fotoğrafı; "Sevdiklerimle yeni yaşa merhaba" notuyla paylaştı.

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        #Ata Demirer
        #Dilara Alemdar

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