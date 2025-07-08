Texas'taki sel felaketinde can kaybı 100'ü aştı!

TRUMP YÖNETİMİNE YAPILAN ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Leavitt, seller konusunda Ulusal Hava Durumu Servisinin (NWS) işini “zamanında, kesin tahmin ve uyarılarla” yaptığını da savunarak, bu konuda sorulan sorulara ve Demokratlar tarafından Trump yönetimine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.