Texas'taki sel felaketinde can kaybı 100'ü aştı!
ABD'nin Texas eyaletinde 4 Temmuz günü aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin 27'sinin çocuk olduğu ifade edildi
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ABD'nin Texas eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin 27'sinin çocuk olduğu ifade edildi.
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sahadaki durumun tehlikeli olmaya devam ettiğini söyledi ve vatandaşları yetkililerin uyarılarını dinlemeye, gerekli önlemleri almaya çağırdı.
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TRUMP YÖNETİMİNE YAPILAN ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ
Leavitt, seller konusunda Ulusal Hava Durumu Servisinin (NWS) işini “zamanında, kesin tahmin ve uyarılarla” yaptığını da savunarak, bu konuda sorulan sorulara ve Demokratlar tarafından Trump yönetimine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.
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Leavitt, Başkan Donald Trump’ın, bu hafta cuma günü bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulunmayı planladığı bilgisini de paylaştı.
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ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Cuma günü aniden başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle Kerr ilçesindeki Guadalupe Nehri sularının 8 metre yükselmesi sonucu meydana gelen sele kapılan bazı kişileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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Kerr İlçe Şerifi Larry Leitha, arama kurtarma ekiplerinin, yaz kamplarının bulunduğu bölgede 27 çocuğun cansız bedenine ulaştığını kaydetti.
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Texas Valisi Greg Abbott, yaptığı açıklamada eyalet genelinde 41 kişinin kayıp olduğunu ve daha fazlasının da kayıp olabileceğini bildirdi.
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NE OLMUŞTU?
ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr ilçesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.
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Texas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.
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Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Başkan Trump’ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesini kıstığı Ulusal Hava Durumu Servisini (NWS), felaket öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminlerde bulunamamakla eleştirmişti.
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*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.