Bakan Fidan, Barselona'ya gidiyor

Bakan Fidan, Akdeniz için Birlik 8'inci Bölgesel Forumu'na katılmak için Barselona'ya gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz için Birlik (AiB) 8'inci Bölgesel Forumu'na katılmak üzere Barselona'ya gidiyor.
Giriş: 26.11.2023 - 22:37 Güncelleme: 26.11.2023 - 22:37
Dışişleri Bakan Fidan ziyareti sırasında ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi tarafından görevlendirilen diğer Dışişleri Bakanları'yla birlikte, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno'yla da görüşerek Gazze'deki son gelişmeleri ele alacak.