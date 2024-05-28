Bakan Fidan: ABD'nin desteği olmasa soykırımın sürmesi mümkün değil

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı Refah ketine yönelik saldırılarına değinen Bakan Fidan, "Başta Amerika olmak üzere bazı devletlerin İsrail'e olan bu desteği olmasa bu soykırımın sürmesi mümkün değil. İsrail, insanlık vicdanında gerekli muameleyi görecek" dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"İsrail, insanlık dışı faaliyetlerini sürekli sürdürmekte, yürüttüğü bu soykırımın elbette cezasız kalmayacağı hem insanlık vicdanında hem uluslararası hukuk tarafından da gerekli muameleyi göreceğine yürekten inanıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Bazı başta Amerika olmak üzere Batılı ülkelerin kayıtsız, şartsız İsrail'e olan bu desteği olmasa İsrail'in bölgede yaptığı soykırımın ne başlaması ne de devam etmesi mümkün değildi.

İsrail'in güvenli savunması adına başka bir milletin soykırımını sürdürmek kabul edilebilir bir bahane değildir. Bu elbette ki sebepleriyle birlikte uluslararası topluma bir maliyet üretecektir. Biz Gazze'de işlenen katliamların durdurulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." Bakan Fidan ek olarak, "Refah Sınır Kapısı'nda Mısırlı bir askerin İsrailliler tarafından şehit edilmesi yayılma tehlikesinin ne kadar cari bir tehlike olduğunu bir kez daha göstermektedir." açıklamasını yaptı.