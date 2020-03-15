Fatih Berktaş fberktas@haberturk.com

Haberturk yazarı Fatih Altaylı, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün etkilediği turizm sektörü ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

"Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy aradı verdiğim notlar üzerine.

“Fatih Bey, beni tanıyorsunuz iş yapma biçimimi biliyorsunuz. Sektörümün coronadan gördüğü zararı benden daha iyi hiç kimse bilemez” dedi.

Maliye Bakanlığı ile bu konuyu oturup konuşmuşlar.

Çok kapsamlı bir destek paketi hazırlamak üzere mutabık kalmışlar.

“Perşembe günü turizmcilerden bir hafta istedim. Yani demek ki önümüzdeki Perşembe günü herkesi tatmin edeceğini umduğum kapsamlı bir destek programı açıklayacağız. Kimse merak etmesin” dedi.

Ben de “Sayın Bakan iptaller çığ gibi büyüyor. Mayıs ayında corona hadiseleri bıçak gibi kesilmezse tüm dünyayı berbat bir turizm sezonu bekliyor. Ben bunu iki hafta önce aman tedbir alın diye yazdım. Sektörden beni arayanlar oldu. Emin olun elektrik faturasını ödeyemeyecek durumda olanlar var” dedi.

“Elektrik melektrik gibi detaylarla girdik mi işin içinde boğuluruz. Ama gerekeni yapacağız. Kimse merak etmesin” dedi ve ekledi:

“Turizm kadar sanat faaliyetleri de sekteye uğradı. Onu kimse yazmıyor söylemiyor. Sinemalar boş. Daha beteri tiyatrolar boş. Devlet tiyatroları idare eder. Kamu onlara zaten destek. Ama özel tiyatrolar batar. Özellikle özel tiyatrolar için de bir destek paketi hazırlıyoruz. Onu da söyleyeyim” dedi.

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