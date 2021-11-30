Bakan Elvan'dan 'büyüme' açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan bugün açıklanan 3. çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi.

Bakan Elvan Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021’in üçüncü çeyreğinde yıllık %7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.