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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı “Hedef 2023” başlığıyla yaptığı paylaşımda, “Doğalgazın yeni evinde çalışmalar devam ediyor.

YARISINI KARŞILAYACAK

Tuz yapılarında inşa edilen dünyanın en büyüğü olan Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi'nin yüzde 51'i tamamlandı. Tamamlandığında ülkemizin toplam doğalgaz depolama kapasitesinin yarısını karşılayacak” ifadelerini kullandı.