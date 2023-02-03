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Haberler Dünya Bakan Çavuşoğlu'ndan bazı konsoloslukların kapatılmasına ilişkin açıklama - Son dakika haberleri

Bakan Çavuşoğlu'ndan bazı konsoloslukların kapatılmasına ilişkin açıklama

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'daki bazı başkonsoloslukların kapatılmasına ilişkin, "Somut bir bilgi paylaşımı yok, istihbarat paylaşımı yok. Burada bu açıklamaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz" dedi

Giriş: 03.02.2023 - 11:11 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu'ndan bazı konsoloslukların kapatılmasına ilişkin açıklama - Son dakika haberleri
Konsoloslukların kapatılmasına ilişkin açıklama
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HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'daki bazı başkonsoloslukların kapatılmasına ilişkin, "Somut bir bilgi paylaşımı yok, istihbarat paylaşımı yok. Burada bu açıklamaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero ile düzenlediği ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.

Bazı Avrupa ülkelerinin güvenlik gerekçesiyle İstanbul'da bulunan başkonsolosluklarını geçici olarak kapatmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Somut bir bilgi paylaşımı yok, istihbarat paylaşımı yok. Burada bu açıklamaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"Biraz dürüstlük bekliyoruz. Aynı zamanda DAEŞ ve PKK dahil tüm terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Diğer taraftan Kur'an yakma hadsizliğinden sonra güvenliklerimizi biz de artırdık. Bazı ülkelerin diğer ülkelere bu kapatma eylemine siz de katılın dediğini biliyoruz.

Somut bilgi ve belge paylaşmadan böyle adım atarlarsa, bizim de ilave adımlarımız olacaktır, bunun bilgisini de dün verdik."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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