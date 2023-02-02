Konsolosluklarını kapama kararı alan 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

HABERTURK.COM

Türkiye'de konsolosluklarının çalışmalarına ara veren ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı açıklandı.

KONSOLOSLUKLAR PEŞ PEŞE KAPANMA KARARI ALMIŞTI

Avrupa ülkelerinin İstanbul'da bulunan başkonsoloslukları art arda geçici süre kapanma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Almanya, İngiltere, Hollanda, İtalya, Belçika ve Fransa'nın ardından son olarak İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağını duyurmuştu.

Hollanda, 31 Ocak günü İstanbul Başkonsolosluğu'nun geçici süre kapatıldığını açıkladı. İngiltere de güncellediği Türkiye'ye seyahat uyarısı metninde, konsolosluğun geçici bir süre halka kapatıldığını duyurmuştu. 1 Şubat günü, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri de konsolosluğun güvenlik sebebiyle geçici süreliğine kapatıldığını aktarmıştı. Almanya'nın ardından Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu da geçici bir süreliğine kapatıldığını belirtmişti.

Sonrasında İtalya, Belçika ve İsviçre'nin de İstanbul Başkonsoloslukları güvenlik gerekçesiyle geçici olarak halka kapatıldığını açıklamıştı.

SOYLU "PSİKOLOJİK HARP" DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Soylu konsoloslukların kapatılmasına ilişkin, "Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülmektedir. Çok net ve açıktır her şey. İstikrarlı bir Türkiye olmasın da ne olursa olsun anlayışıyla hareket edilmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

TBMM Başkanı Şentop da bazı ülkelerin Türkiye için yaptığı güvenlik uyarılarına yönelik "Türkiye'yi yıpratma, itibarsızlaştırma yönünde bir hamle olduğunu açık bir şekilde görüyoruz" demişti.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO