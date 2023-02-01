Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu kapatılıyor Sesli Dinle 0:00 / 0:00

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik sebebiyle geçici süreliğine kapatıldı. Hollanda da İstanbul'daki konsolosluğunun geçici olarak halka kapatıldığını duyurmuştu. İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu da dün yenilediği açıklamasında, konsolosluğun bir süre halka kapatıldığını duyurdu. Peki 2022 yılında Türkiye'yi kaç turist ziyaret etti? Buna benzer durumlar ne zaman yaşandı? Habertürk'ten Merve Elmacı'nın haberi...

21 Ocak günü İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın provokatif eyleminin ardından Danimarka ve Hollanda'da benzer provokatif eylemler yaşandı. Yaşananların ardından, Türkiye, Avrupa ülkelerine, "İslam karşıtı, yabancı düşmanı ve ırkçı nitelikteki eylemler" sebebiyle; Avrupa ülkeleri de "Kuran'ın yakıldığı ve yırtıldığı gösteriler, Batı karşıtı duyguları canlandırabilir ve gösteri ile protestolara yol açabilir" gerekçesiyle karşılıklı olarak seyahat uyarısında bulundu. ABD de Türkiye'ye gelecek vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunmuş, Türkiye de bu ülkelere giden vatandaşları için seyahat uyarısında bulunmuştu. Yaşanan tüm gelişmelerin ardından, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri, Habertürk'e yaptıkları açıklamada konsolosluğun geçici süreliğine kapatıldığını aktardı. Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu da dün konsolosluğun geçici süre kapatıldığını duyurmuştu. İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu da dün yenilediği açıklamasında, konsolosluğun bir süre halka kapatıldığını duyurdu. Türkiye'de daha önce buna benzer bir durum ne zaman yaşandı? Bu ülkelerden Türkiye'ye ziyaretçi sayıları ne diyor? BENZER DURUMLAR NE ZAMAN YAŞANDI? 13 Temmuz 2016'da Fransa, güvenlik önlemleri kapsamında Ankara ve İstanbul'daki temsilciliklerini kapatma kararı almıştı. Eylül 2016'da Almanya ve İngiltere "terör tehdidi" nedeniyle Türkiye'deki büyükelçiliklerini kapattı. Almanya olası bir saldırı tehdidi nedeniyle Türkiye'deki büyükelçilik, konsolosluk ve İstanbul'daki Özel Alman Lisesi'nin geçici olarak kapatmıştı. Şubat 2018'de de Almanya Ankara Büyükelçiliği olası bir saldırı nedeniyle kapatılmıştı. 23 Eylül 2020'de de ABD Büyükelçiliği, terör saldırısı ihtimali nedeniyle faaliyetlerini durdurdu. Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir'de vize hizmetleri askıya alınmıştı.

TÜRKİYE'YE GELEN TURİST SAYISI Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Eylül 2022'de paylaştığı turizm verilerine göre, geçtiğimiz sene Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke Almanya oldu. 40 milyon turistin geldiği Ocak-Eylül döneminde Türkiye'ye 4 milyon 527 bin Alman turist geldi. Almanya'yı 3 milyon 864 bin kişiyle Rusya takip etti. Üçüncü sırada ise, 2 milyon 817 bin ziyaretçi ile İngiltere yer aldı. Avrupa'nın diğer ülkelerinden de Türkiye'ye ilginin oldukça yüksek olduğunu görmek mümkün. Resmi verilere göre 2022 yılında, Hollanda'dan 1 milyon 169 bin, Fransa'dan 885 bin, Avusturya'dan 412 bin kişi gelirken, Belçika'dan 552 bin kişi Türkiye'yi ziyaret etti. Diğer yandan salgının gölgesinde geçen 2021 yılında da Türkiye'ye en çok ziyaretçi Rusya'dan gelmiş, Rusya'yı Bulgaristan ve Almanya takip etmişti. Almanya'yı sırasıyla Ukrayna, İngiltere, Gürcistan, Irak, İran, Fransa ve Hollanda izlemişti.

HOLLANDA'NIN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU KAPATILDI Görsel: AP Diğer yandan, dün de Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu'nun geçici süre kapatıldığını açıklamıştı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İsveç, Danimarka ve Hollanda'da sırasıyla Kuran'ın yakıldığı ve yırtıldığı gösteriler, Batı karşıtı duyguları canlandırabilir ve gösteri ile protestolara yol açabilir" denildi. Açıklamada, "Başta İstanbul olmak üzere; Batılı hedeflere, diplomatik misyonlara ve ibadet yerlerine yönelik saldırı tehdidi de artmaktadır. Bu tehdit nedeniyle Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak halka kapatılmıştır. Başkonsolosluğun konsolosluk hizmetleri şu anda fiziksel olarak gerçekleşmemektedir. İşlemler Ankara'daki Hollanda Büyükelçiliği tarafından dijital ve/veya fiziksel olarak devralınacaktır. ifadelerine yer verildi. Geçtiğimiz günlerde, ABD, İngiltere, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa ülkeleri Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunmuştu.

TÜRKİYE DE AVRUPA'YA KARŞI UYARIDA BULUNMUŞTU Görsel: Unsplash Batılı ülkelerin terör riski uyarısı yayınlayarak vatandaşlarına kalabalık yerlerden uzak durma ve dikkatli olma çağrısına Türkiye'den yanıt gelmişti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'ye seyahat etmeyi planlayan vatandaşların ülke genelinde yaşanan şiddet olaylarından dolayı tedbirli olması istenmişti. Bakanlık ayrıca bir uyarı da Avrupa ülkeleri için yayınlamıştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Tyre Nichols isimli bir kişinin ABD’nin Tennessee eyaletinin Memphis şehrinde polis şiddetine maruz kaldıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine ABD çapında protestolar gerçekleştirilmektedir. Öte yandan, son dönemde ABD genelinde yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte sözlü ve fiziksel saldırılar yaşandığı da müşahede edilmektedir. Yaşanan protestolar uyarınca, ABD'de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, gösterilerin yoğunlaştığı bölgelerden uzak durmalarında, olabilecek yabancı düşmanı, ırkçı tacizler ve saldırılar karşısında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarında, ayrıca, yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve ABD güvenlik güçleri ile Bakanlığımız, Washington Büyükelçiliğimiz ve ABD'deki Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde özellikle fayda görülmektedir. ABD'de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde, irtibat bilgisi sunulan Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne başvurmaları mümkündür" ifadeleri kullanılmıştı. Dışişleri Bakanlığı, bazı Avrupa ülkelerinde İslam karşıtı, yabancı düşmanı ve ırkçı nitelikteki eylemler ve terör örgütü iltisaklı gruplarca Türkiye karşıtı propaganda gösterilerinde artış meydana gelmesi nedeniyle Avrupa ülkeleri için de bir seyahat uyarısı yapmıştı. Açıklamada "Son dönemde bazı Avrupa ülkelerinde İslam karşıtı, yabancı düşmanı ve ırkçı nitelikteki eylemlerde, keza terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda gösterilerinde artış meydana geldiği görülmektedir. Avrupa’da dini hoşgörüsüzlük ve nefretin eriştiği tehlikeli boyutları yansıtan bu gelişmeler, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyeyi de açıkça ortaya koymaktadır. Bu tarz eylemlerin vuku bulduğu ülkelerde yaşayan veya bu ülkelere seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, gösterilerin yoğunlaşabileceği bölgelerden uzak durmalarında, olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı tacizler ve saldırılar karşında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarında, ayrıca, yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve ilgili ülkelerin güvenlik güçleri ile Bakanlığımız, bulunulan ülkelerdeki Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde özellikle fayda görülmektedir" denilmişti. *Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.

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