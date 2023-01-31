Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Hollanda’nın İstanbul Konsolosluğu kapatılıyor

Hollanda, İstanbul'daki konsolosluğunun geçici olarak halka kapatılacağını duyurdu. Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan paylaşımda bölgedeki olası protestolar ve Batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle kararın alındığı ve vize gibi işlemlerin mümkün olduğunca çevrimiçi olarak devam edeceği belirtildi.

Giriş: 31.01.2023 - 15:26 | Güncelleme: ABONE OL
Hollanda’nın İstanbul Konsolosluğu kapatılıyor
HABERTURK.COM

Hollanda makamlarının açıklaması ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu'nun Twitter hesabından da paylaşıldı.

Açıklamada "İsveç, Danimarka ve Hollanda'da sırasıyla Kuran'ın yakıldığı ve yırtıldığı gösteriler, Batı karşıtı duyguları canlandırabilir ve gösteri ile protestolara yol açabilir" denildi.

Açıklamada ayrıca "Başta İstanbul olmak üzere; Batılı hedeflere, diplomatik misyonlara ve ibadet yerlerine yönelik saldırı tehdidi de artmaktadır. Bu tehdit nedeniyle Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak halka kapatılmıştır. Başkonsolosluğun konsolosluk hizmetleri şu anda fiziksel olarak gerçekleşmemektedir. İşlemler Ankara'daki Hollanda Büyükelçiliği tarafından dijital ve/veya fiziksel olarak devralınacaktır. Bununla birlikte, başkonsolosluğa e-posta yoluyla ulaşılabilir. Şu anda Dışişleri Bakanlığı'nın elinde bireysel olarak Hollandalı yolculara yönelik bir tehdit olduğuna dair herhangi bir uyarı bulunmamaktadır. Türkiye için seyahat tavsiyelerinin renk kodu sarı ve küçük bir kısmı için ise turuncu ve kırmızıdır" denildi.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Manisa'da toplu taşıma ve taksiye yüzde 30 zam
Manisa'da toplu taşıma ve taksiye yüzde 30 zam
Sultangazi'nin kitap kafeleri artıyor
Sultangazi'nin kitap kafeleri artıyor
Durakta bekleyen 3 kişinin ölümüne yol açan sürücü için karar!
Durakta bekleyen 3 kişinin ölümüne yol açan sürücü için karar!
Silahıyla başından vurulup öldü! Misafiri teslim oldu!
Silahıyla başından vurulup öldü! Misafiri teslim oldu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.