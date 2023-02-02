Konsolosluklardan peş peşe kapanma kararı

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21 Ocak günü İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın provokatif eyleminin ardından Danimarka ve Hollanda'da benzer provokatif eylemler yaşandı.

Yaşananların ardından, Türkiye, Avrupa ülkelerine, "İslam karşıtı, yabancı düşmanı ve ırkçı nitelikteki eylemler" sebebiyle; Avrupa ülkeleri de "Kuran'ın yakıldığı ve yırtıldığı gösteriler, Batı karşıtı duyguları canlandırabilir ve gösteri ile protestolara yol açabilir" gerekçesiyle karşılıklı olarak seyahat uyarısında bulundu.

ABD de Türkiye'ye gelecek vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunmuş, Türkiye de bu ülkelere giden vatandaşları için seyahat uyarısında bulunmuştu.

GEÇİCİ SÜRE KAPATILAN KONSOLOSLUKLAR

Tüm bunların ardından Avrupa ülkelerinin İstanbul başkonsoloslukları peş peşe geçici süre kapandıklarını duyurdu.

Hollanda, 31 Ocak günü İstanbul Başkonsolosluğu'nun geçici süre kapatıldığını açıkladı. İngiltere de güncellediği Türkiye'ye seyahat uyarısı metninde, konsolosluğun geçici bir süre halka kapatıldığını duyurdu.

1 Şubat günü, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri de konsolosluğun güvenlik sebebiyle geçici süreliğine kapatıldığını aktardı.

Almanya'nın ardından Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu da geçici bir süreliğine kapatıldığını açıkladı.

İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu da resmi internet sitesinde 2 Şubat günü kamuya kapalı olacağını belirtti.

Son olarak İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağını duyurdu. Açıklamada, vize ve pasaport işlemleri için randevuların iptal edileceği bildirildi.

Diğer yandan, Haberturk.com'un iletişime geçtiği ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri, henüz konsolosluğun kapanmadığını dile getirdi.

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