Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Avrupa ülkelerinin İstanbul Başkonsolosluklarından peş peşe kapanma kararı

Avrupa ülkelerinin İstanbul'da bulunan başkonsoloslukları art arda geçici süre kapanma kararı aldıklarını açıkladı. Almanya, İngiltere, Hollanda, İtalya ve Fransa'nın ardından son olarak İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağını duyurdu.

Giriş: 02.02.2023 - 15:25 | Güncelleme: ABONE OL
Avrupa ülkelerinin İstanbul Başkonsolosluklarından peş peşe kapanma kararı
Konsolosluklardan peş peşe kapanma kararı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

21 Ocak günü İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın provokatif eyleminin ardından Danimarka ve Hollanda'da benzer provokatif eylemler yaşandı.

Yaşananların ardından, Türkiye, Avrupa ülkelerine, "İslam karşıtı, yabancı düşmanı ve ırkçı nitelikteki eylemler" sebebiyle; Avrupa ülkeleri de "Kuran'ın yakıldığı ve yırtıldığı gösteriler, Batı karşıtı duyguları canlandırabilir ve gösteri ile protestolara yol açabilir" gerekçesiyle karşılıklı olarak seyahat uyarısında bulundu.

ABD de Türkiye'ye gelecek vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunmuş, Türkiye de bu ülkelere giden vatandaşları için seyahat uyarısında bulunmuştu.

GEÇİCİ SÜRE KAPATILAN KONSOLOSLUKLAR

Tüm bunların ardından Avrupa ülkelerinin İstanbul başkonsoloslukları peş peşe geçici süre kapandıklarını duyurdu.

Hollanda, 31 Ocak günü İstanbul Başkonsolosluğu'nun geçici süre kapatıldığını açıkladı. İngiltere de güncellediği Türkiye'ye seyahat uyarısı metninde, konsolosluğun geçici bir süre halka kapatıldığını duyurdu.

1 Şubat günü, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri de konsolosluğun güvenlik sebebiyle geçici süreliğine kapatıldığını aktardı.

Almanya'nın ardından Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu da geçici bir süreliğine kapatıldığını açıkladı.

İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu da resmi internet sitesinde 2 Şubat günü kamuya kapalı olacağını belirtti.

Son olarak İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağını duyurdu. Açıklamada, vize ve pasaport işlemleri için randevuların iptal edileceği bildirildi.

Diğer yandan, Haberturk.com'un iletişime geçtiği ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri, henüz konsolosluğun kapanmadığını dile getirdi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Baza içerisinde kadın cansız bedeni bulundu
Baza içerisinde kadın cansız bedeni bulundu
Oto galeride silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Oto galeride silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Büyük tepki çekmişti... Kedi düşmanıyla ilgili flaş gelişme!
Büyük tepki çekmişti... Kedi düşmanıyla ilgili flaş gelişme!
İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?
İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.