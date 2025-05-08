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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Bolat: Türkiye-İngiltere iş birliğinin yüksek potansiyeli olduğuna inanıyoruz - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Bolat: Türkiye-İngiltere iş birliğinin yüksek potansiyeli olduğuna inanıyoruz

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ilişkilerin giderek güçlendiğini belirterek, "Modernize edilmiş serbest ticaret anlaşmasını yakında imzalamak için yeterli hırs, motivasyon ve itici güce sahip olduğumuza inanıyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 07:25 Güncelleme: 08.05.2025 - 07:25
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        "Türkiye-İngiltere iş birliğinin yüksek potansiyeli olduğuna inanıyoruz"
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Direktörler Enstitüsü (IOD) tarafından organize edilen Türkiye-İngiltere İş Forumunun açılışında, iş dünyası temsilcilerine ve yatırımcılara hitap etti.

        ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimleri, Ukrayna'daki savaş ve İsrail'in Gazze'deki soykırımının küresel piyasalarda belirsizlikler yarattığını, tedarik zincirlerinde aksamalara yol açtığını ve küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediğini vurgulayan Bolat, korumacı ticaret politikaları ve bölgesel belirsizlikler nedeniyle zorlu bir dönem yaşanmasına rağmen Türkiye ekonomisinin güçlü büyümeyi sürdürdüğünü anlattı.

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        Bolat, Türkiye ekonomisinin 2024ün son çeyreğinde yüzde 3 ile üst üste 18 çeyrektir kesintisiz büyüme gösterdiğini anımsatarak, Türkiye ekonomisinin büyüklüğünün 1,3 trilyon doları ve kişi başına düşen milli gelirin 15 bin doları aştığını söyledi.

        Türkiye ekonomisinin büyümesinde ihracatın itici güç olmaya devam ettiğini kaydeden Bolat, geçen yıl Türkiye'nin ihracatının 262 milyar doları aşarak dış ticaret açığının 24 milyar dolar azalmasına katkı sağladığını dile getirdi.

        TÜRKİYE'DEN İNGİLTERE'YE İHRACAT 15,3 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

        Türkiye-İngiltere arasındaki ikili ticaret ilişkisini değerlendiren Bakan Bolat, İngiltere'nin Türkiye'nin en büyük üçüncü ihracat destinasyonu olduğunu ve Türkiye'den İngiltere'ye ihracatın 15,3 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

        Bolat, Türkiye'nin İngiltere'den geçen yıl 6,9 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdiğini anımsatarak, Türkiye'nin yüksek verimlilik odaklı yaklaşımla güçlü bir yatırım teşvik programı sunduğunu aktardı.

        Yatırımcılara iyi korunan bir iş ortamı ve dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması ağlarından birini sunduklarını belirten Bolat, Türkiye'nin bu sayede birçok uluslararası firma için merkez haline geldiğini dile getirdi.

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        Bakan Bolat, Türkiye'de İngiliz firmalarının yatırımlarının 2023 sonu itibarıyla 9 milyar dolara ulaştığına işaret ederek, "Bu, İngiliz yatırımcıların Türkiye ekonomisinin büyümesine ve potansiyeline olan güveninin açık bir göstergesi" dedi.

        İngiltere'de Türk şirketlerinin yatırımlarının 4,3 milyar dolar seviyesinde olduğunu kaydeden Bolat, müteahhitlik sektörünün en önemli sektörler arasında yer aldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Bu yatırımlar, iki ülkenin kamu ve özel sektörü arasındaki işbirliğinin başarılı bir sonucu. Bu olumlu sonuca katkı sunan tüm tarafları tebrik ediyorum. Tüm bu önemli rakamlara rağmen stratejik ortaklar olarak Türkiye-İngiltere işbirliğinin hala yüksek potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi ve yeni alanlarla genişletilmesi, bu ekonomik işbirliğinin güçlenmesi için önemli bir fırsat olacak."

        Bolat, İngiltere'deki temasları kapsamında bugün İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile heyetler arası görüşme kapsamında iki ülke ticareti için önemli adımlar atıldığının altını çizerek, Ticarette Teknik Engeller Faslı ve bu faslın Kimyasallar ile Motorlu Taşıtlar eklerinin imzalandığını söyledi.

        Bunun iki ülkenin ilişkileri güçlendirme yönünde güçlü bir taahhüdün göstergesi olduğunu belirten Bakan Bolat, "Modernize edilmiş serbest ticaret anlaşmasını yakında imzalamak için yeterli hırs, motivasyon ve itici güce sahip olduğumuza inanıyoruz" dedi.

        Forumda, İngiltere'nin Türkiye Ticaret Temsilcisi Afzal Khan ve DEİK Başkanı Nail Olpak da bir konuşma gerçekleştirdi.

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