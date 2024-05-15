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        Haberler Dünya Bakan Blinken: Ukrayna'ya yardımımız kritik bir zamanda ulaşıyor

        Bakan Blinken: Ukrayna'ya yardımımız kritik bir zamanda ulaşıyor

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya silah ve mühimmat yardımı için kesintisiz çaba sarf ettiğini ve yeni anlaşmaların haftalar içinde imzalanacağını belirtti. Blinken, Ukrayna'ya Patriot ya da muadili bir hava savunma sistemi temin etmeye odaklandıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 15:11 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:16
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        Bakan Blinken'dan Kiev'de kritik açıklamalar
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        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de açıklamalarda bulundu.

        Ukrayna'ya ek pakette 2 milyar dolarlık bir destek sağlayacaklarını duyuran Bakan Blinken, fonun bugün için silah sağlayacağını ve daha sonra Ukrayna'nın savunma sanayiine yatırıma dönüşeceğini belirtti.

        UKRAYNA'DAN ABD'YE SİTEM

        Rusya'nın Kharkiv'e saldırılarını yoğunlaştırdığı kritik bir zamanda desteklerinin geldiğini söyleyen Blinken, "Zırhlı araç, müihimmat ve hava savunma sistemlerimizin ön cepheye ulaşmasını sağlayacağız. İşin ağır kısımları bitti, anlaşmalar önümüzdeki haftalarda imzalanacak" dedi.

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise, ABD askeri yardımında her gecikme yaşandığında Rusya'ya karşı kazanamadıklarını söyledi.

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        Şu anda Patriot hava savunma sistemleri ve bunun muadillerine odaklandıklarını bildiren Blinken, bu sistemlerin Ukrayna'ya konuşlandırılması için çalıştıklarını ifade etti.

        BLINKEN'DAN UKRAYNA'YA 'PAZARLIK' MESAJI

        "Rusya eğer pazarlık yapmak isterse Ukrayna'nın bu çağrıya cevap vereceğine inanıyorum" diyen Blinken, ABD silahlarıyla Rusya'ya saldırı konusuyla ilgili, "Bunu desteklemiyoruz ama bu Ukrayna'nın kendi kararıdır" dedi.

        Çin'in Rusya'ya silah sağlama konusunda geri adım attığını söyleyen Blinken, buna rağmen Pekin yönetiminin hala Rusya savunma sanayiine desteğinin devam ettiğini ve bu konunun endişe verici olduğunu bildirdi. Blinken, "Çin'in Rusya'ya desteğinde payı olan kuruluşlara yaptırım uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

        ABD'li Bakan, Beyaz Saray'ın önümüzdeki ay İsviçre'de yapılması planlanan Ukrayna Barış Zirvesini güçlü bir şekilde desteklediğini açıkladı.

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