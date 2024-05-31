Bakan Blinken: Bu NATO Zirvesi her zamankinden önemli | Dış Haberler

Bakan Blinken: Bu NATO Zirvesi her zamankinden önemli | Dış Haberler

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Prag'da düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında açıklamalarda bulundu.

9-11 Temmuz tarihleri arasında Washington'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.

Düzenlenecek NATO Zirvesi'nin Ukrayna'yı NATO'ya biraz daha yakınlaştıracağını bildiren Blinken, "Bu zirvenin Ukrayna'nın NATO üyesi olmasına köprü olmasını sağlayacağız" dedi.

NATO'nun kararlılığını ve savunmasını güçlendireceğini ifade eden Blinken, "NATO üyeleri Çin'in Rusya'nın savunma sanayiine verdiği destekten rahatsız. Bu zirvede Ukrayna'yı destekleyen güçlü bir paket sunacağız" diye konuştu.

REKLAM NATO GENEL SEKRETERİ: DESTEĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de, Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yolu kısaltma konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Müttefiklerin Ukrayna'ya yılda ortalama 40 milyar avro askeri destek sağladıklarını belirten Stoltenberg, bu desteği düşürmemeleri gerektiğinin altını çizdi. "Kendini savunmak, gerginliği artıran bir faktör değildir" diyen NATO Genel Sekreteri, "Savaş başladığında desteğimiz büyüdü ve ve büyümeye devam edecek." dedi. Stoltenberg, müttefik ülkelerin Ukrayna'ya sağladığı silahların Rusya'ya karşı kullanılmasına getirdikleri sınırlandırmaları esnetmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.