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Haberler İş-Yaşam Bakan Bilgin'den EYT'lilere "hayırlı olsun" mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den EYT'lilere "hayırlı olsun" mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Bilgin, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü. Emekçilerimize hayırlı olsun" dedi

Giriş: 01.03.2023 - 02:22 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Bilgin'den EYT'lilere
Bakan Bilgin'den EYT'lilere "hayırlı olsun" mesajı
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AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili uzun süredir üzerinde çalıştıkları 24 yıllık sorunun artık çözüldüğünü belirterek, "hayırlı olsun" mesajını paylaştı.

AA'nın haberine göre; Bilgin, EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Bilgin, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü. Emekçilerimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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