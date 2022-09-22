"Bu konuda bakanlık olarak üzerimize düşen her şeyi yaptık. Asgari ücreti tarihinin en yüksek zammıyla arttırdık. Arkasından Temmuz'da da bir artış yaptık." açıklamaları ile yeniden gündeme gelen asgari ücretin 2023 yılında ne kadar olacağı ve asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. İşte 2023 asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri...