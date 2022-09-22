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Asgari ücret son dakika | Bakan Bilgin'den asgari ücret zam açıklaması: 2023 asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç? Yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?

Asgari ücret zammında net mesaj! Bakan Bilgin duyurdu: 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammında son durum merak edilirken konuyla ilgili son dakika açıklaması Vedat Bilgin'den geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun (TESK) Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kurulu Toplantısı'nda kritik açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

22.09.2022 - 10:53 | Güncelleme: ABONE OL

  • "Bu konuda bakanlık olarak üzerimize düşen her şeyi yaptık. Asgari ücreti tarihinin en yüksek zammıyla arttırdık. Arkasından Temmuz'da da bir artış yaptık." açıklamaları ile yeniden gündeme gelen asgari ücretin 2023 yılında ne kadar olacağı ve asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. İşte 2023 asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri...

  • BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası için tarih veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin " Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız." dedi.

  • 2023 YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2023 asgari ücret zammına ilişkin olarak  "Önümüzdeki aralıkta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Bu bizim sözümüzdür." ifadelerini kullandı.

  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Temmuz ara zammının ardından 5500 TL'ye yükselen asgari ücrete yüzde 10 ila 20 arasında zam gelmesi durumunda yeni asgari ücretin 7 bin lira seviyelerine ulaşması bekleniyor.

  • YENİ ASGARİ ÜCRET 7 BİN 500 TL OLACAK MI?

    Sene sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olması bekleniyor.

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