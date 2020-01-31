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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

Albayrak "Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9.96 ile Kasım 2016’dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.