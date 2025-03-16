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        Haberler Ekonomi Enerji Bakan Bayraktar: Türk petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir sayfa açıyoruz - Enerji Haberleri

        Bakan Bayraktar: Türk petrol ve doğalgaz aramacılığında yeni bir sayfa açıyoruz

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak'ta enerji çalışanlarıyla katıldığı iftardaki konuşmasında, "Bu hafta Amerika'da çok önemli bir anlaşma imzaladık. Türk petrol ve doğalgaz aramacılığında yeni bir sayfa açıyoruz. İnşallah bu çalışmayla beraber Türkiye'de petrol ve doğalgaz üretiminde çok daha üst seviyelere ülkemizi getireceğiz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 10:07 Güncelleme: 16.03.2025 - 10:09
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        "Türk petrol ve doğalgaz aramacılığında yeni bir sayfa açıyoruz"
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji çalışanlarıyla iftar programı kapsamında kente geldi. Polisevinde yapılan iftar yemeğinde Bakan Bayraktar, madenciler, elektrik firması ve doğalgaz firması çalışanlarıyla buluştu. Zonguldak’ın doğalgaz ve kömürüyle enerjinin başkenti olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, "Bugün Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının önemli bir kısmı artık kendi gazımızdan, Sakarya Gaz Sahasından karşılıyoruz. Dolayısıyla Zonguldak bizim için çok daha ayrı, çok daha başka. Bu iftar sofrasında değerli kardeşlerim bizler burada ama hepinizin çalışma arkadaşları, mesai arkadaşlarının bir kısmı hala sahada. Çünkü biz Türkiye'de 85 milyon insanımıza, Türk milletine hizmet etmek için 7/24 çalışan bir ekibiz. Çalışan bir topluluğuz. Bugün madeninden elektriğe, elektriğinden üretimine, üretiminden iletimine, iletiminden dağıtımına doğalgazın iletiminden dağıtımına kadar bütün alanlarda bizler varız. Petrol üretiminde akaryakıt dağıtımında, dolayısıyla büyük bir hizmet camiasıyız. Biz bunu yaparken elbette zaman zaman insanlar bunu anlamıyorlar, görmüyorlar. Maalesef enerjinin böyle nankör bir tarafı var. Enerji ne zaman yok? Herkes o zaman farkına varıyor. Onun için biz bu büyük enerji ailesine hep şunu söylüyoruz ve her gittiğim yerde de şunu söylüyorum. Bizler elbette ki siyaset yapıyoruz. Hizmet siyaseti yapıyoruz. Zaman zaman eleştiri olacaktır. Ama özellikle sizlerin hakkını korumaya özel olarak dikkat ediyorum, imtina ediyorum. Sizlerin hakkına herhangi bir kişinin halel getirmemesini istiyorum. Bizler bu kadar emek verirken bunların görülmemesi, bunların adeta ters tarafa bakılmasını kabul etmek mümkün değil. Dolayısıyla biz inşallah bu hizmet yolculuğuna, sizlerle, sizlerin emekleriyle, gayretleriyle milletimize 7/24 kesintisiz bir şekilde kaliteli bir şekilde enerjiyi götürmeye gayret edeceğiz. Ve tabii bunu yaparken bir şey daha yapıyoruz, artık önümüzde Türkiye Yüzyılı’nda hedefimiz mutlaka Türkiye'nin enerjide bağımsız olması. İşte bunun en önemli adımlarını Zonguldak'ta atıyoruz. Türkiye yerli kömürünü, kendi kömürünü ne kadar üretirse ne kadar kullanırsa o kadar ithalatını düşürecek, o kadar dışa bağımlılığını azaltacak" diye konuştu.

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        "TTK İÇİN YENİ İSTİHDAM PROGRAMI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

        Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) önceki yıllarda olduğu gibi yeni bir istihdam çalışması olduğunu belirten Bakan Bayraktar, şunları söyledi:

        "TTK bizim göz bebeği bir kurumumuz. İnşallah TTK’da bu ramazan bereketi, 2023 yılında daha doğrusu 2 bin personel alımı yapmıştık. İnşallah yeni bir istihdam programı üzerinde çalışıyoruz. İnşallah Zonguldak'ımızda TTK’mıza yeni bir istihdam programını Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaktır. Bunun şimdiden buradan hayırlı olmasını diliyorum."

        "TÜRKİYE ENERJİDE BAĞIMSIZ OLURSA DAHA GÜÇLÜ BİR ÜLKE OLACAK"

        Enerjide bağımsızlık vurgusu yapan Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin yerli kömürünü mutlaka kullanması lazım, inşallah çok yakın bir zamanda yerli kömürde Meclisten yetkiyi aldık. Yerli kömürümüze, elektrik üretimiyle alakalı destek konusunda da çalışmalarımız sona gelmiş durumda. Onu da en kısa sürede açıklayacak, bu sayede kömür üretimini biraz daha teşvik etmiş olacağız. Ama enerjide bağımsızlığın yolu, kömürün yanında kendi doğalgazımızı, kendi petrolümüzü üretmekten geçiyor. Yenilenebilir kaynaklarımızı en güçlü bir şekilde ekonomimize kazandırmaktan geçiyoruz. Biz bütün bunları yaparken 150 bin kişilik madencilerimizle, çalışanlarımızla diğer bütün sektörlerdeki 10 binlerce çalışanımızla inşallah bu gayret içerisindeyiz. Çünkü inanıyoruz ki Türkiye enerjide bağımsız olursa çok daha büyük bir ülke olacak, çok daha güçlü bir ülke olacak. Ekonomimiz çok daha ileri bir seviyede olacak" ifadelerini kullandı.

        "PETROL VE DOĞALGAZ ÜRETİMİNDE ÜLKEMİZİ ÇOK DAHA ÜST SEVİYELERE GETİRECEĞİZ"

        Sakarya Gaz Sahası’ndaki doğalgaz ve Gabar’daki petrol üretiminden bahsedip Amerika’da önemli bir enerji anlaşması imzaladıklarını söyleyen Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:

        "Bu hafta Amerika'da çok önemli bir anlaşma imzaladık. Türk petrol ve doğalgaz aramacılığında yeni bir sayfa açıyoruz. İnşallah bu çalışmayla beraber Türkiye'de petrol ve doğalgaz üretiminde çok daha üst seviyelere ülkemizi getireceğiz."

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