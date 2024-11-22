Bakan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Abdulsadek ile görüştü

Libya Petrol ve Gaz Bakanı Sayın Khalifa Abdulsadek ile #İstanbulEnergyForum marjında bir araya geldik.



Görüşmemizde petrol ve doğal gaz alanlarında ortak çalışma ihtimallerimizi değerlendirdik. Ülkemizin hidrokarbon arama alanındaki tecrübesini iki ülkenin ortak faydasına… pic.twitter.com/IBsrnLp3VU