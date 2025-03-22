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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Bayraktar: Gabar'da günde 80 bin varil petrol üretiyoruz - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Bayraktar: Gabar'da günde 80 bin varil petrol üretiyoruz

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Dünyanın en modern sondaj gemileri ile Türkiye, denizlerinde hem Akdeniz'de hem de Karadeniz'de doğalgaz arıyor. Bir dönem terör nedeniyle gidilemeyen Gabar'da biz günde 80 bin varil petrol üretiyoruz. İnşallah bu artarak devam edecek" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 10:40 Güncelleme: 22.03.2025 - 10:40
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        "Gabar'da günde 80 bin varil petrol üretiyoruz"
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaret için Yalova'ya geldi.

        İftar sonrasında konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Ramazan bereket ayı, iftar sofraları, sahur programlarında Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bugün de Yalova'dayız. Yalova'ya geldiğimizde, şehrin özellikle bize bakan yönüyle sorunları, beklentileri, elektrikte, doğal gazda sorunları olsun, altyapıda ihtiyaçlarıyla alakalı valimizden, milletvekilimizden, bütün teşkilattaki kardeşlerimizden, onlardan sizlerle ilgili beklentileri duyuyoruz. Aynı zamanda sizlerle bu sofraları paylaşarak, böyle güzel bir akşamı birlikte geçirebiliyoruz" diyerek, vatandaşların şimdiden Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        "GABAR'DA 80 BİN VARİL PETROL ÜRETİYORUZ"

        Gabar'da günde 80 bin varil petrol üretiminin yapıldığını dile getiren Bakan Bayraktar şunları söyedi:

        "Büyük ve güçlü Türkiye yolunda büyük bir kararlılıkla azimle büyük bir gayretle çalışıyoruz. Türkiye'nin enerjide bağımsız olması için kendi doğal gazını, petrolünü üretmesi için gece- gündüz bir gayret içerisindeyiz. Şuna inanıyoruz, Türkiye eğer enerjide bağımsız olursa çok daha güçlü bir Türkiye olacak. Çok daha güçlü bir ekonomisi olacak. O zaman dar gelirli, sabit gelirli emekli vatandaşımız o zaman daha çok iyi şartlarda yaşayacak. O yüzden bu konu bizim için bir beka meselesi, çok hayati bir konudur. Özellikle son on yılda kendi sondaj gemilerimiz var artık. Dünyanın en modern sondaj gemileri ile Türkiye, denizlerinde hem Akdeniz'de hem de Karadeniz'de doğalgaz arıyor. Bir dönem terör nedeniyle gidilemeyen Gabar'da, adı hep biliyorsunuz terörle anıldı. Belki onlarca, yüzlerce şehit verdik. Ne zamanki o bölgeyi terörden arındırırdık. Şimdi Gabar'da biz günde 80 bin varil petrol üretiyoruz. İnşallah bu artarak devam edecek. Bu vatan için toprağa düşen aziz şehitlerimizin ruhları bir nebze şad olacak. Türkiye, çok güçlü ve kararlı adımlarla Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok önemli bir hedefe doğru ilerliyor. Bu hedef enerjide, savunma sanayide ortaya koyduğu tarihi adımlarla, yazdığı başarı hikayeleri ile bizi ülke olarak çok daha ileri bir yere götürecek."

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