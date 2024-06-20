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        Haberler Gündem Eğitim Bakan Bak'tan "Gençlik Yaz Okulları" müjdesi

        Bakan Bak'tan "Gençlik Yaz Okulları" müjdesi

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere ücretsiz eğitim ve eğlence fırsatı tanıyacak Gençlik Yaz Okulları'nın bu yıl ilk kez hizmet vereceğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 17:28 Güncelleme: 20.06.2024 - 17:28
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        Bakan Bak'tan "Gençlik Yaz Okulları" müjdesi
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        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yaz tatili döneminde yüz binlerce gencin misafir edildiği Gençlik Kampları'nda olduğu gibi ücretsiz eğitim ve aktivite imkanı sunacak Gençlik Yaz Okulları da kapılarını açıyor.

        Aileler, çocuklarını 1 Temmuz-1 Eylül tarihlerinde Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gençlik Merkezleri'ne bırakarak akşam alabilecek. Gençler de tatil günlerini eğlenceli ve öğretici etkinliklerle geçirebilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bak, "Yaz aylarında yüzbinlerce çocuğumuzu güvenli bir ortamda, tamamen ücretsiz hizmet veren Gençlik kamplarımızda buluşturuyoruz. Şimdi bunun yanında Gençlik merkezlerimizde spordan kültür-sanata, el sanatlarından sokak oyunlarına kadar geniş bir yelpazede eğitim ve eğlence imkanı sunacak Gençlik Yaz Okulları'mızı da hizmete açıyoruz. Tatilini daha verimli geçirmek isteyen 11-18 yaş arası bütün evlatlarımızı Gençlik Yaz Okulları'na bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Yoğun geçen öğretim yılının ardından gençlere eğlenceli ve eğitici bir program hazırladıklarını söyleyen Bak, şunları kaydetti: "Gençlerimizin sosyal bağlarını güçlendirmek temel amaçlarımızdan biri. Aynı zamanda spor yapma alışkanlığı kazandırmak, ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlamak, yeni dostluklar kurmalarını sağlamak da önem verdiğimiz konular arasında öncelikli sıralarda yer alıyor. Ayrıca yaz okullarımızda gençlerimize milli, manevi ve kültürel değerlerimizi aktarmak ve gönüllülük faaliyeti yapma alışkanlığı kazandırmak da istiyoruz. Gençlerimiz, Gençlik Yaz Okulları'ndaki bir dönemlik eğitimin ardından özel olarak ilgilendikleri alanlarda, yeteneklerini geliştirmek, keyifli vakit geçirmek için 'Merkezimde Bu Yaz' etkinlikleri ile de tatillerinin kalan kısmını yine gençlik merkezlerimizde değerlendirebilirler."

        EĞLENCELİ VE ÖĞRETİCİ ETKİNLİKLER

        Gençlik Yaz Okulları, 11-14 ve 15-18 yaş olmak üzere iki farklı yaş grubuna göre hazırlandı. Her dönemin programı kültür-sanat, spor ve gönüllülük temaları çerçevesinde planlandı.

        Her gençlik merkezinin kendi kapasitesine göre belirlenen kontenjan kapsamında hizmet vereceği yaz okullarında, imkanlar dahilinde akıl ve zeka oyunları, sportif faaliyetler, değerler eğitimi, bilgi yarışması, el sanatları, sokak oyunları, güzel konuşma sanatı, sahne sanatları, gönüllülük faaliyetleri, halk oyunları, temel dini bilgiler, ailelerle gönüllülük çalışmaları, gezi gibi etkinlikler olacak.

        Gençlik Yaz Okulları'na başvurular, gençlik merkezlerinden yapılabilecek.

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