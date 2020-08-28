Bakan Albayrak, Türk Eximbank'ın ‘Katılım Finans Sistemi’ ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı, Albayrak, "Tüm ihracatçılarımızın yolu açık, işleri bereketli olsun. Türk Eximbank'ın ihracatçılarımız için hazırladığı alternatif finans kaynakları zenginleştirildi. 'Katılım Finans Sistemi' ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin" dedi.

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