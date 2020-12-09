Bakan Akar operasyonun bilançosunu açıkladı

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Irak'ın kuzeyi) PKK'ya karşı operasyonlarımız artan şiddetle devam ediyor. Son bir ayda 7si büyük, 21i orta çaplı 28 operasyon icra edildi"

"BARIŞA UZANAN ELİMİZ HEP HAVADA BIRAKILDI

Akar ayrıca, "Akdeniz’de gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan’dır. Maalesef iyi komşuluk çerçevesinde çözüme, barışa uzanan elimiz hep havada bırakıldı" diye konuştu.

"TÜRKİYE-AZERBAYCAN-RUSYA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR"

Bakan Akar, Karabağ'daki anlaşmaya ilişkin, "Ortak merkezin bina inşası ve faaliyetlerin başlaması için Türkiye-Azerbaycan-Rusya arasında çalışmalar devam ediyor." açıklamasında bulundu.

"TSK'DA FETÖ'DEN 20 BİN 610 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ"

Akar, "FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam ediliyor. 15 Temmuz 2016'dan itibaren TSK'dan toplam 20 bin 610 kişi ihraç edildi" dedi.

"S-400 SİSTEMİ PLANLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Akar, ayrıca "S-400 tedarik süreci siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik boyutlar dikkate alınarak takip edilmekte, sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.