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Bakan Akar'dan mühimmata "cemaate selam" yazıldığı iddialarına yalanlama

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, sosyal medyada yer alan, Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgesinde çekildiği ve üzerinde "cemaate selam" yazısının yer aldığı öne sürülen mühimmata ilişkin iddiayı dile getirdi. İddialara yanıt veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bir varsayım üzerine hüküm veriliyor, muhakeme yapılıyor. Çok yanlış. Bahsedilen roketle ilgili iddialar 2020'de bir daha çıkmış. Bunun bizimle alakası olmadığını söylemişiz. Bizim envanterimizde bu yok, böyle bir şey yok" ifadelerine yer verdi

Giriş: 09.12.2022 - 18:40 | Güncelleme: ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan mühimmata
Bakan Akar'dan 'cemaate selam' açıklaması
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AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medyada yer alan mühimmata "cemaate selam" yazıldığı iddiasını yalanladı.

TBMM Genel Kurulunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri devam ediyor.

Görüşmeler sırasında söz alan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, sosyal medyada yer alan, Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgesinde çekildiği ve üzerinde "cemaate selam" yazısının yer aldığı öne sürülen mühimmata ilişkin iddiayı dile getirdi.

"Böyle bir şey varsa çıkın yalanlayın, ben de size teşekkür edeyim." ifadesini kullanan Bayraktutan'a Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde öyle bir mühimmat yok." karşılığını verdi.

Söz konusu iddiaya konu olan fotoğrafın 2020 yılında bir kez ortaya atıldığına dikkati çeken Akar, "Bir varsayım üzerine hüküm veriliyor, muhakeme yapılıyor. Çok yanlış. Bahsedilen roketle ilgili iddialar 2020'de bir daha çıkmış. Bunun bizimle alakası olmadığını söylemişiz. Bizim envanterimizde bu yok, böyle bir şey yok." diye konuştu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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