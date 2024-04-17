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        Haberler Gündem Teyit BAİBÜ'den yabancı öğrenci iddialarına açıklama

        BAİBÜ'den yabancı öğrenci iddialarına açıklama

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan "Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi" dışında öğrenci kabulü yapılmadığını duyurdu. Açıklamada, "Ciddiyetten ve iyi niyetten uzak açıklamalar ve iftiralara boyun eğmeden milletimiz, ülkemiz ve şehrimiz için en iyisini ortaya koyma çabamız sürecektir" denildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 16:35 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:35
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        BAİBÜ'den yabancı öğrenci iddialarına açıklama
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        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yönetimi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından dile getirilen yabancı öğrenci sayısında artış iddialarına ilşkin açıklama yaptı.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, 32 yıllık akademik birikimiyle Türkiye'nin gençlerinin yanı sıra başta Orta Asya ve Balkan ülkeleri olmak üzere onlarca ülkeden uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan BAİBÜ'nün, nitelikli eğitim imkanı ile uluslararası öğrencilerin yurt dışında eğitim görme tercihlerinden biri olduğu belirtildi.

        Açıklamada, Bolu'nun sosyokültürel ortamına kısa sürede uyum sağlayarak eğitimlerini başarıyla tamamlayan uluslararası öğrencilerin, Türkiye'de aldıkları eğitimle kendi ülkelerinin geleceğine yön verdiği, ülkelerinde de Türkiye Cumhuriyeti'nin gönüllü elçileri olarak köprü görevi gördüğü anlatıldı.

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        Tarih boyunca onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Bolu şehrinin, hoşgörü, empati ve kültürel çeşitliliği yerine maalesef mesnetsiz iftiralarla gündem haline getirilmeye çalışıldığı savunulan açıklamada, "Üniversitemiz uluslararası öğrenci kabulünde, YÖK tarafından onaylanan 'Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi'ni uygulamakta, yönerge dışında herhangi bir öğrenci kabulü yapmamaktadır. Öğrenciler kayıt sürecinde diğer gerekli belgelerinin yanı sıra ilgili makamlardan aldıkları sabıka kaydını da sağlamak zorundadır. Buna karşılık tüm uluslararası öğrencileri peşinen suçlayan, töhmet altında bırakan ve hedef gösteren ifadelerin kullanılması iyi niyetle bağdaşmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu kötü niyetli zihniyetin daha önce de insan hakları ve eşitlik ilkesine aykırı biçimde yabancıları ötekileştirerek, ayrımcılık yasağını ihlal ettiği ve belediyenin ceza almasına neden olduğu hafızalardaki yerini korumaktadır. Anadolu irfanının zenginliği ile kentine, ülkesine ve dünya insanlığına katkı veren üniversitemiz, stratejik planında yer verdiği uluslararasılaşma hedefine yönelik çalışmalarına devam edecektir. Ciddiyetten ve iyi niyetten uzak açıklamalar ve iftiralara boyun eğmeden milletimiz, ülkemiz ve şehrimiz için en iyisini ortaya koyma çabamız sürecektir."

        NE OLMUŞTU?

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Karabük Üniversitesi'nde özellikle Afrika’dan gelen öğrencilerin sayısında yaşanan artışın Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde de yaşanmaya başladığını belirterek, kentteki yabancı öğrenci sayısının 3 yılda 15 katına çıktığını öne sürmüştü.

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        #Bolu
        #üniversite
        #yabancı öğrenci sayısı
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