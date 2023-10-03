Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Bahtiyar İsminin Anlamı Nedir? Bahtiyar İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

        Bahtiyar isminin anlamı nedir?

        İsimlerin ya da adların, çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Bahtiyar adının anlamını biliyor musunuz? Bahtiyar ismi farklı anlamları taşımaktadır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 15:33 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahtiyar isminin anlamı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Bahtiyar isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

        BAHTİYAR ADININ ANLAMI NEDİR?

        Bahtiyar ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Bahtiyar adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Bahtiyar isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

        REKLAM

        BAHTİYAR İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

        TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Bahtiyar ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

        • Kalıcı, sürekli.
        • Güçlü el, sağlam.
        • Bahtlı, talihli, mesut, mesut.

        BAHTİYAR ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

        Bahtiyar ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Bahtiyar adını koymak caizdir.

        BAHTİYAR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

        • Türkiye'de Bahtiyar ismini kullanan 11.820 kişi bulunmaktadır.
        • İstanbul'da Bahtiyar ismini kullanan 2.035 kişi bulunmaktadır.
        • Ankara'da Bahtiyar ismini kullanan 781 kişi bulunmaktadır.
        • İzmir'de Bahtiyar ismini kullanan 616 kişi bulunmaktadır.

        BAHTİYAR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

        Bahtiyar adındakiler duygusal insanlardır. Bazı zamanlarda içe kapanık bile olabilirler. Çok şefkatli, merhametli ve iyi huylu insanlardır. Dost canlısı, barışçıl insanlardır. Başkalarını mutlu etmek onları çok mutlu eder. Oldukça sağdık ve evlerine düşkün insanlardır. Ancak biraz daha açık görüşlü olmalı ve kendilerini daha fazla düşünmeleri gerekebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        İstanbul'da yaşandı! Faciayı çocuk önledi!
        İstanbul'da yaşandı! Faciayı çocuk önledi!
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Rögara kimyasal madde boşaltıldı iddiası!
        Rögara kimyasal madde boşaltıldı iddiası!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Hatay'da ilk teslimat tarihi belli oldu!
        Hatay'da ilk teslimat tarihi belli oldu!
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Şimdi intikam vakti!
        Şimdi intikam vakti!
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Habertürk Anasayfa