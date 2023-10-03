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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Bahtiyar isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

BAHTİYAR ADININ ANLAMI NEDİR?

Bahtiyar ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Bahtiyar adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Bahtiyar isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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BAHTİYAR İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Bahtiyar ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Kalıcı, sürekli.

Güçlü el, sağlam.

Bahtlı, talihli, mesut, mesut.

BAHTİYAR ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Bahtiyar ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Bahtiyar adını koymak caizdir.

BAHTİYAR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Bahtiyar ismini kullanan 11.820 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Bahtiyar ismini kullanan 2.035 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Bahtiyar ismini kullanan 781 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Bahtiyar ismini kullanan 616 kişi bulunmaktadır.

BAHTİYAR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Bahtiyar adındakiler duygusal insanlardır. Bazı zamanlarda içe kapanık bile olabilirler. Çok şefkatli, merhametli ve iyi huylu insanlardır. Dost canlısı, barışçıl insanlardır. Başkalarını mutlu etmek onları çok mutlu eder. Oldukça sağdık ve evlerine düşkün insanlardır. Ancak biraz daha açık görüşlü olmalı ve kendilerini daha fazla düşünmeleri gerekebilir.

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