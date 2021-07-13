Baht Oyunu 5. son bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlandı. Baht Oyunu dizisinin son bölümünde; Bora yeni içerikler için konu ararken Ada beyaz evlilik fikrini ortaya atar. Bora, Ada’nın fikrini çok beğenir ve hem Tuğçe’den hem Ada’dan bir yazı dizisi hazırlamalarını ister. Tuğçe, Ada’yı metni yazmaması konusunda uyarır ancak Ada ona meydan okur.
BAHT OYUNU 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Baht Oyunu dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığında haberimizde yer alacak.
BAHT OYUNU 5. SON BÖLÜM
Bu sırada Tuğçe, yazı dizisi hakkında araştırma yapmak için göçmen bürosuna gider. Orada Ada ve Rüzgar’ı yakından tanıyan bir isimle tanışır. Ada ve Rüzgar, sırlarının ortaya çıkması tehlikesi karşısında mecburen işbirliği yapmak zorunda kalırlar.
Ada, yazarlık maharetini sergileyeceği bu fırsatı iyi değerlendirmek için durmadan çalışır. Tuğçe ise Ada’nın yazmaktan vazgeçmeyeceğini anlayınca planlarını devreye sokar. Böylelikle Ada ve Tuğçe arasındaki rekabet yerini düşmanlığa bırakır. Metinleri Bora’ya teslim edecekleri gün Ada, Tuğçe’nin karanlık tarafıyla yüzleşir.
'Baht Oyunu', ilk aşkıyla mutluluğu bulamayan ve sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada'nın hikayesidir. Gönlünü çalıştığı şirketin sahibi olan Bora'ya Aşık olan Ada, ilk aşkıyla evlenmezse ömür boyu mutsuz olacağı inancı ile yaşamıştır. Ada için rüyalarda ve aşkta imkansızlık söz konusu değildir.
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