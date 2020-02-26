Bahçıvan kebabı nasıl yapılır? Baharın geldiğini size hatırlatacak türlü renkleriyle sofranıza şenlik katacak o muhteşem lezzet Bahçıvan kebabı. Sadece bir tabak içerisinde hem et hem de sebze yemenin keyfine varacaksınız.

Bahçıvan kebabı malzemeler:

25 gram tereyağı

500 gram kuşbaşı eti

3 adet domates

3 adet patates

1 adet havuç

1 adet soğan

1 adet çarliston biber

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Bahçıvan kebabı yapılışı:

Bir tencerenin içerisinde eritin.

Ardından kuşbaşı doğradığınız etlerinizi ilave edin.

Etler önce suyunu salacaktır ardından tekrar çekinceye kadar ağzı kapalı olarak pişmeye bırakın.

Etlerin pişmesini beklerken patates, havuç ve domatesleri yıkayıp kabuklarını soyun.

Patates ve domatesleri küp olarak doğrayın.

Havuçları halka şeklinde doğrayın.

Soğanı yarım ay şeklinde biberi ise küp şeklinde doğrayın.

Suyunu çeken ete önce soğanı ardından biberi ekleyin. 2-3 dakika kavurun.

Ardından doğradığınız diğer sebzeleri tencerenin içerisine atalım.

Baharatları ve suyunu ekleyip tencerenin kapağını kapatıp pişmeye bırakın.

Sebzeler ve etler tamamen pişene dek 30 dakika pişirelim.

Piştikten sonra sıcak olarak servis edelim.