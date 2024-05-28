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        Haberler Gündem Güncel Bahçesinde gömülü kalaşnikof bulunan ev sahibinden ilginç savunma

        Bahçesinde gömülü kalaşnikof bulunan ev sahibinden ilginç savunma

        Adana'nın Seyhan ilçesinde bir eve düzenlenen baskında bahçeye gömülü 1 kalaşnikof ve ruhsatsız 2 tabanca ile 78 mermi ele geçirildi. Ev sahibi ifadesinde, "Eşimin akrabası bir hafta önce kız arkadaşıyla buluşacağını söyleyip, evin anahtarını istemişti. Muhtemelen o koymuştur" dediği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 15:51 Güncelleme: 28.05.2024 - 16:05
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        Bahçesinde kalaşnikof bulunan ev sahibinden ilginç savunma
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        Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ova Mahallesi'ndeki 2 ayrı evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu ihbarıyla harekete geçti.

        Polis, şüpheliler Leyla G. ile Suzan A.'nın evine eş zamanlı baskın yaptı. Leyla G.'nin evinde arama yapan ekipler, şüphe üzerine bahçedeki çiçekliği kazdı.

        Toprağın altında çuval içinde kalaşnikof piyade tüfeği ile 2 şarjör ve 68 mermi ele geçirildi. Suzan A.'nın evinde ise ruhsatsız 2 tabanca ile 10 mermi bulundu. Operasyonda Leyla G. ile akrabası A.K., Suzan A. ve gelini Tuğba A. gözaltına alındı.

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        İLGİNÇ SAVUNMA

        Emniyete götürülen şüphelilerden Leyla G. ifadesinde "Eşimin akrabası A.K., bir hafta önce kız arkadaşıyla buluşacağını söyleyip, evin anahtarını istemişti. Evime ondan başkası girmedi. A.K., muhtemelen o gün koymuştur" savunması yaptı.

        A.K. ise "Leyla'nın evinde bulunan Kalaşnikof, bana ait. Bir süre önce tanımadığım bir kişiden satın aldım. Balkonun altında toprak vardı. Bulunmasın diye çuvala koyup, gömdüm" dedi.

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        Diğer şüpheliler Suzan A. ile Tuğba A. da silahların kendilerine ait olmadığını öne sürdü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.K., Leyla G., Suzan A. ile Tuğba A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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        #kalanikof
        #adana
        #silah
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