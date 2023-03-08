FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu´nda Bahçeşehir Koleji sahasında ağırladığı Baxi Manresa´ya 77-76 mağlup oldu. Baxi Manresa bu mücadelenin ardından 3 galibiyete ulaştı. Bahçeşehir Koleji ise 4´üncü mağlubiyetini aldı.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Saverio Lanzarini, Georgios Poursanidis, Andris Aunkrogers
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Muhammed Baygül 2, Boutsiele 23, Hall 7, Morgan 5, Smith 10, Yiğit Arslan 17, Blazic 3, Gist 7, Hadi Özdemir 2, Yunus Sonsırma
BAXI MANRESA: Badio 4, Geben 6, Jou 4, Perez, Vaulet 10, Ferrari, Garcia 5, Harding 22, Olumuyiwa, Robinson 12, Steinbergs 5, Waczynski 9
1´İNCİ PERİYOT: 20-13
DEVRE: 42-30
3´ÜNCÜ PERİYOT: 60-62