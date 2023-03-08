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Bahçeşehir Koleji - Manresa: 76-77 (MAÇ SONUCU)

Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu´nda ağırladığı İspanyol ekibi Manresa'ya 77-76 mağlup oldu.

Giriş: 08.03.2023 - 22:10 | Güncelleme: ABONE OL
Bahçeşehir Koleji - Manresa: 76-77 (MAÇ SONUCU)
DHA

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu´nda Bahçeşehir Koleji sahasında ağırladığı Baxi Manresa´ya 77-76 mağlup oldu. Baxi Manresa bu mücadelenin ardından 3 galibiyete ulaştı. Bahçeşehir Koleji ise 4´üncü mağlubiyetini aldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Saverio Lanzarini, Georgios Poursanidis, Andris Aunkrogers

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Muhammed Baygül 2, Boutsiele 23, Hall 7, Morgan 5, Smith 10, Yiğit Arslan 17, Blazic 3, Gist 7, Hadi Özdemir 2, Yunus Sonsırma

BAXI MANRESA: Badio 4, Geben 6, Jou 4, Perez, Vaulet 10, Ferrari, Garcia 5, Harding 22, Olumuyiwa, Robinson 12, Steinbergs 5, Waczynski 9

1´İNCİ PERİYOT: 20-13

DEVRE: 42-30

3´ÜNCÜ PERİYOT: 60-62

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