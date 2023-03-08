FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu´nda Bahçeşehir Koleji sahasında ağırladığı Baxi Manresa´ya 77-76 mağlup oldu. Baxi Manresa bu mücadelenin ardından 3 galibiyete ulaştı. Bahçeşehir Koleji ise 4´üncü mağlubiyetini aldı.

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