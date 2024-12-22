Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        44
        Fenerbahçe
        FB
        36
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        30
        Göztepe
        GÖZ
        28
        ikas Eyüpspor
        EYP
        27
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Rams Başakşehir
        İBFK
        22
        Gaziantep FK
        GFK
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        20
        Trabzonspor
        TS
        19
        Kasımpaşa
        KSM
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        18
        Bellona Kayserispor
        KYS
        15
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        14
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Basketbol Bahçeşehir Koleji: 72 - Fenerbahçe Beko: 80 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Bahçeşehir Koleji: 72 - Fenerbahçe Beko: 80 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 82-70 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 23:13 Güncelleme: 22.12.2024 - 23:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 82-70 mağlup etti.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabaka, Melih Mahmutoğlu ve Egehan Arna'nın karşılıklı 3 sayılık basketleriyle başladı.

        Fenerbahçe Beko, savunmada Melli'yle etkili olurken, hücumda da Melih Mahmutoğlu ve Hall'un sayılarıyla televizyon molasına 14-8'lik üstünlükle girdi.

        Sarı-lacivertli ekip, mola dönüşünde Sertaç Şanlı'nın 3 sayılık basketiyle farkı 9 sayıya çıkardı: 8-17.

        Kalan süre karşılıklı basketlerle geçilirken Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 23-16 önde tamamladı.

        İkinci periyotta Bahçeşehir Koleji'nde Smith ve Cavanaugh, Fenerbahçe Beko'da da Sertaç Şanlı ve Mays'in sayıları skoru 30-23 yaptı.

        REKLAM

        Televizyon molasının ardından Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketiyle fark 10 sayıya çıktı: 25-35. Bahçeşehir Koleji, Bouteille ve Smith'in sayılarıyla skoru 35-29'a getirirken üst üste 2 hücumdan boş dönen Fenerbahçe Beko, molaya gitti.

        Guduric'in 3 sayılık basketinin ardından teknik faul ve pota altından üst üste 6 sayı üreten sarı-lacivertliler, farkı da 12 sayıya çıkardı: 29-41.

        Bouteille ve Odiesa'nin basketlerine Guduric'in turnikesiyle cevap veren Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 44-34 üstün gitti.

        İkinci devreye iki takım da top kayıplarıyla başladı. Çeyreğin ilk 4 dakikalık bölümü, isabetsiz atışlar ve hücum faullerle geçilirken her iki ekip de skor üretemedi.

        Bahçeşehir Koleji'nde Bouteille'in 7 sayısına, Fenerbahçe Beko Melli ve Sertaç Şanlı'yla cevap verirken, çeyreğin ilk 6 dakikalık bölümü sarı-lacivertlilerin 50-41'lik üstünlüğüyle geçildi.

        Kalan sürede Fenerbahçe Beko, hücumda daha etkili görüntü çizerken son bölüme de 63-49 önde girdi.

        Son periyoda Bahçeşehir Koleji pota altı sayılarıyla başlarken Fenerbahçe Beko ise üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle farkı 21'e çıkardı: 53-74.

        REKLAM

        Maçın kalanında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius rotasyona giderken, Bahçeşehir Koleji de bu süreçte farkı eritmeye çalıştı. Müsabaka, sarı-lacivertli ekibin 12 sayılık üstünlüğüyle sonuçlandı: 70-82.

        Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 11. maçında 10. galibiyetini elde ederken Bahçeşehir Koleji de 5. kez kaybetti.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Şahin, Mesut Öztürk

        Bahçeşehir Koleji: Smith 9, Egehan Arna 5, Odiase 13, Cavanaugh 2, Bouteille 23, Massinburg 9, Furkan Haltalı 4, Simonovic 3, Göktuğ Baş 2, Can Maxim Mutaf

        Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 9, Tarık Biberovic, Hall 11, Melli 7, Birch 2, Sertaç Şanlı 16, Guduric 14, Metecan Birsen 9, Mays 6, Colson 8, Erten Gazi, Mert Emre Ekşioğlu

        1. Periyot: 16-23

        Devre: 34-44

        3. Periyot: 49-63

        4. Periyot: 72-80

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Yenilmez Aslan!
        Yenilmez Aslan!
        Eski eşine pusu kurdu, 13 kez bıçakladı
        Eski eşine pusu kurdu, 13 kez bıçakladı
        Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi!
        Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi!
        "Fenerbahçe'nin işi zor"
        "Fenerbahçe'nin işi zor"
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        Habertürk Anasayfa