Bahçeli'ye 'Fetih Suresi' yazılı kılıç hediyesi

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yeni yasama dönemi düzenlenen törenle başladı. Meclis'e gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Şanlıurfa Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz tarafından bir kılıç hediye edildi.

Kılıcın üzerinde de, 'Fetih Suresi' yazılı olduğu açıklandı.