Doğal güzellikleri fotoğrafladıklarını belirten Pekin, "Tabii dünyada koronavirüs tehdidi var buna da dikkat ediyoruz. Bir anda doğa tüm güzellikleriyle yaza hazırlanıyor, biz de bu güzelliği kaçırmak istemedik. Sosyal mesafe kurallarına uyarak sağlığımızı, sevdiklerimizi ve çevremizdekileri tehlikeye atmadan bu güzelliği değerlendirdik. Maskemizi her yerde takıyoruz. Kurallara uyuyoruz. İnşallah bu kötü dönemi atlatıp çok güzel şekilde yaza gireceğiz" diye konuştu.