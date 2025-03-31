Mevsim geçişleri sırasında, özellikle de baharın gelmesiyle birlikte, en sık görülen alerji türlerinden biri hiç şüphesiz göz alerjisidir. Peki, göz alerjileri neden olur ve hangi yöntemler iyi gelir? Detaylar haberimizde...

GÖZ ALERJİSİ NEDİR?

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Göz alerjisi, gözün alerjen maddelerin neden olduğu iltihaplanmaya karşı gösterdiği reaksiyon anlamına gelir. Bu reaksiyon, gözün histamin üretmesiyle açıklanır. Gözün alerjenlerle mücadele etmek adına histamin üretmesi sonucu gözde kızarıklık, kaşıntı, sulanma ve kırmızılık oluşur. Bazı kişilerde ise göz alerjisi egzama ve astımla da bağlantılı olabilir.

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GÖZ ALERJİSİ NEDEN OLUR?

Göz alerjileri belirli alerjen durumlarına karşı bağışıklığın meydana getirdiği olumsuz reaksiyondan kaynaklanır. Genellikle mevsimsel alerjiler sonucu ortaya çıkan ve geçici bir durum olan göz alerjileri, polenler, toz akarları, hayvan tüyleri, hijyen eksikliği, makyaj, sigara veya çevresel faktörler sonucu meydana gelir.

Genel olarak göz alerjisi neden olan durumlar şöyledir:

- Polenler- Toz akarları- Hijyen eksikliği- Hayvan tüyü- Makyaj- Sigara- Güneş- Havuzdaki klorlu su

GÖZ ALERJİSİ TÜRLERİ NELERDİR? 1. MEVSİMSEL GÖZ ALERJİSİ En yaygın görülen göz alerjisi türü olan mevsimsel konjoktivit, polen, toz akarı ve hayvan tüyü gibi alerjenler sonucu genellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde meydana gelir. 2. PERENİYAL GÖZ ALERJİSİ Mevsimsel göz alerjisinin aksine daha kalıcı bir göz alerjisi türü olan pereniyal konjoktivit, yıl boyunca görülür, belirtileri mevsimsel göz alerjisiyle benzerdir ancak etkisi ve şiddeti daha hafiftir. REKLAM GÖZ ALERJİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR? Göz alerjisi belirtileri hafif kızarıklıktan görmeyi etkileyecek iltihaplanmaya kadar farklı şiddetlerde görülebilir. Belirtiler genel olarak aşağıdaki gibidir: - Göz zarı ile göz kapaklarında kaşınma, kızarma veya şişme.- Gözde sulu akıntı halinde berrak gözyaşı ve yanma hissi.- Burunda kaşınma, tıkanma.- Hapşırma. GÖZ ALERJİSİ NASIL TEŞHİS EDİLİR? Göz alerjisi tedavisi için doğru teşhis önemlidir. Göz alerjilerinde teşhis genellikle alerji testiyle gerçekleşir. Ancak bu test sonucu normal çıkan kişilerde de göz alerjisi görülebilir. Bu nedenle hastadan detaylı öykü alınması önemlidir. GÖZ ALERJİSİNE İYİ GELEN YÖNTEMLER NELERDİR? Göz kaşıntısına iyi gelecek ve kaşıntıyı hafifletebilecek bazı yöntemler mevcuttur. Bu yöntemler arasında şunlar yer alır:

- Reçetesiz veya reçeteli olarak satılabilen suni gözyaşı damlaları kullanmak, - Doktor kontrolünde anti alerjik etkili göz damlaları kullanmak, - Doktor kontrolünde oral yoldan antihistaminik kullanmak, - Göz çevresinin temizliğine ve hijyenine dikkat etmek, - Gözleri yormamak, mümkün olduğunca dinlendirerek ve ara vererek çalışmak. - Nemli bir beze ılık su damlatıp göze yerleştirme- Çay kompresi REKLAM ÖZ KAŞINTISI NASIL ÖNLENİR? Göz kaşıntısı alınacak bazı tedbirlerle önlenebilir. Göz kaşıntısını önlemek için yapılabilecekler arasında şunlar yer alır: - Kontakt lens kullanımında hijyene dikkat etmek ve kullanım süresini geçirmemek hem enfeksiyon hem de kaşıntı oluşumunu önler. Lensler değiştirilmeden önce eller iyice yıkanmalı ve temizliği şüpheli bulunan lensler kesinlikle kullanılmamalıdır. - Gece yatmadan önce göz çevresini ve özellikle kirpik diplerini göz için özel olarak geliştirilmiş şampuanlarla yıkamak olası enfeksiyonları engelleyerek göz kuruluğunun tetiklenmesini de önler. - Gece yatmadan önce makyaj kalıntılarını silmek göz kaşıntısını önlemenin yollarından biridir. Böylece gözenekler ve kirpik dipleri tıkanmayarak enfeksiyonlara açık hale gelmez. Ayrıca makyaj malzemeleri kişisel olmalıdır ve başkalarıyla paylaşılmamalıdır.

UYARI: Herhangi bir belirti durumunda, ilk olarak uzman bir hekime danışmanız tavsiye edilir. Görsel Kaynak: shutterstock Alerjilerle ilgili bazı şeyleri yanlış biliyoruz Egzamaya ne iyi gelir?