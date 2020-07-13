Koronavirüs pandemisi, yurt içinde baharat tüketimini artırınca, fırsatçılar ağır gelsin diye baharatlarda tağşiş yöntemine başvurdu. Dicle Üniversitesi Hastaneleri Beslenme ve Diyet Birimi Diyetisyeni Pınar Süleymanoğlu, sumağa yaprak tozlarının, bazı baharatlara ise demir tozunun katıldığını söyleyerek, "Bunların hepsinin vücuda çok zararları bulunmakta, çünkü vücutta toksik etkiler bırakmaktadır. Bu toksik etkiler kanser oluşmasına neden oluyor" dedi.
"TOKSİK ETKİ BIRAKARAK KANSERE YOL AÇIYOR"
Sofraların, tariflerin ve sağlıklı reçetelerin vazgeçilmezi baharatlardaki bu hileli duruma dikkat çeken Süleymanoğlu, baharatlara artan talebin hemen ardından önce fiyat patlamasının yaşandığını, ardından da tağşiş yoluna gidildiğini söyledi. Sumağa yaprak tozlarının küçültülüp katıldığını, zencefile nohudun ve bazı baharatlara da demir tozunun katıldığını belirten Süleymanoğlu, tağşiş yönteminin vücutta toksik etkiler bırakarak kanser türlerinin oluşmasına neden olduğunu açıkladı.
"NOHUT TOZLARI ZENCEFİLE KATILMAYA BAŞLANDI"
Baharatlara olan talepler arttıktan sonra tağşiş yoluna fazlasıyla gidildiğini aktaran Süleymanoğlu, şunları söyledi:
"Öncelikle bir fiyat patlaması oldu, ucuz olan yerlerde de farklı tağşiş yollarına gidildi. Örneğin, sumağa yaprak tozları küçültülüp katıldı, nohut tozları zencefile katılmaya başlandı, gıda boyaları sıkça kullanıldı, bu boyalarla görünümü canlandırılarak hile yapıldı. Bazı baharatlara da demir tozu katıldı. Bunların hepsinin vücuda çok zararları bulunmakta, çünkü vücutta toksik etkiler bırakmakta. Bu toksik etkiler kanser oluşmasına neden oluyor. Vücutta çeşitli hastalıklara neden olan tağşiş, insan sağlığını bozuyor. En çok kanser türleri, mide rahatsızlıkları gibi rahatsızlıklara yol açıyor. Özellikle metalin uygun olmayan koşullarda karıştırılıp kullanılması, çeşitli gıda zehirlenmelerine ve toksik zehirlenmelerine neden olabilmektedir."
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