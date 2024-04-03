Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
Malatya'da, bu sabah meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin önde gelen yerbilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür, flaş bir uyarıda bulundu. İşte o uyarı...
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün saat 10.48'de, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13.9 KM olarak ölçüldü.
PROF. DR. GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA
Malatya'daki depremin ardından İTÜ'lü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bu depreme ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.
"STRES TRANSFERİ NEDENİYLE OLUYOR"
Görür açıklamasında, "Malatya Küçüklü- Doğanşehir'de, Doğanşehir-Sürgü faylarının kesim yöresinde 4.7 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Doğanşehir- Malatya arasındaki fay zonu stres transferleri nedeniyle zaman zaman küçük depremler üretiyor; dikkatli olunmalıdır."