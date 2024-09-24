Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Bahar yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan, Ecem Özkaya gibi isimlerin yer aldığı dizinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı. Yeni isimlerin hikayenin seyrini nasıl etkileyeceği ve hangi karakterlerle senaryoya dahil olacakları merak konusu oldu. Peki, Bahar yeni sezon oyuncuları kimler, hangi oyuncular katıldı? İşte Bahar dizisi yeni sezon oyuncu kadrosu ve dizi karakterleri…