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        Haberler Bilgi Magazin Bahar yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı? İşte Bahar yeni sezon oyuncu kadrosu

        Bahar yeni sezon oyuncuları kimler? İşte Bahar yeni sezon oyuncu kadrosu

        Show TV'nin sevilen dizisi Bahar yeni sezonu ile ekranlara dönüyor. Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy gibi başarılı isimleri buluşturan dizinin ikinci sezonunda kadroya yeni isimler dahil oldu. Yapıma katılan yeni oyuncuları öğrenmek isteyen izleyiciler ise bu noktada ''Bahar yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Bahar yeni sezon oyuncu kadrosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 09:48 Güncelleme: 24.09.2024 - 09:48
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        • 1

          Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Bahar yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan, Ecem Özkaya gibi isimlerin yer aldığı dizinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı. Yeni isimlerin hikayenin seyrini nasıl etkileyeceği ve hangi karakterlerle senaryoya dahil olacakları merak konusu oldu. Peki, Bahar yeni sezon oyuncuları kimler, hangi oyuncular katıldı? İşte Bahar dizisi yeni sezon oyuncu kadrosu ve dizi karakterleri…

        • 2

          BAHAR YENİ SEZON BAŞLIYOR!

          Show TV’nin MF Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi Bahar, 24 Eylül 2024 Salı akşamı yeni sezonuyla ekranlardaki yerini alıyor.

          İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan ve Salı günlerinin vazgeçilmez adresi olan dizi, 2. sezonda yeni oyuncuları ile izleyici karşısına çıkıyor.

        • 3

          BAHAR YENİ SEZON OYUNCULARI

          Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Bahar dizisinin yeni sezon oyuncu karosuna iki yeni isim dahil oldu.

          Yapıma Büşra Pekin ve Elçin Afacan katıldı.

        • 4

          Büşra Pekin, dizide “Süreyya” karakteriyle, Elçin Afacan ise “Eylem” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

        • 5

          Senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı Bahar’ın kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiriyor.

        • 6

          BAHAR 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Bahar ve Timur’un riskli ameliyatının üzerinden bir ay geçmiştir. Yeni Hayata Merhaba partisinde sevdikleriyle eğlenen Bahar’ın neşesi, tatsız bir olayla yarım kalır.

        • 7

          Büyük bir sırrı herkesten saklamanın ağırlığı altında ezilen Bahar’ı hastanede de zor günler bekliyordur.

          Peran Vakfı Hastanesi’nde tüm dengeleri değiştirmeye kararlı olan yeni başhekim Süreyya, Bahar’a ve tüm ekibe kök söktürecektir.

        • 8

          Aziz Uras, anne ve babasının ameliyatında ihmalle suçladığı Evren’i şikayet eder. Süreyya’nın bu şikayeti işleme almasıyla, Evren’in Süreyya ile geçmişi, Timur’un Bahar ile ilgili planları bir bir ortaya çıkar.

          Bunca karmaşanın sonunda Bahar ve Evren herkesi şaşırtacak bir hamle yapacaktır.

        • 9
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