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        Haberler Televizyon Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın merakla beklenen 13. bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın merakla beklenen 13. bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Show TV'nin, MF Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 13. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Heyecan dolu gelişmelerin yeni bölümde de hız kesmeden devam edeceğinin sinyallerini veren tanıtım, gündeme damgasını vurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 00:06 Güncelleme: 18.05.2024 - 00:06
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        Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? Yeni bölüm tanıtımı
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        Tanıtımda, Timur’un Bahar’ı etkilemek için her yolu denemesi dikkat çekerken, Rengin ve Çağla buluşmasında hangi sırların ortaya çıktığı merak konusu oldu. Evren’in Bahar’a susarak da anlaşabildiklerini söyledikten sonra “Sustuğumuz bir sürü şey var değil mi?” diye sorması sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Bahar ve Evren’in yakınlaşması tanıtıma damgasını vurdu.

        MF Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu ise Ayça Üzüm kaleme alıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren dizinin kadrosuna ise Yasemin Kay Allen konuk oluyor.

        İşte Bahar’ın 13. Bölüm Tanıtımı

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” yeni bölümleriyle her salı saat 20.00’de Show TV’de!

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