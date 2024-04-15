'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'a sürpriz bir isim konuk oluyor

'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'a sürpriz bir isim konuk oluyor

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SHOW TV’nin MF Yapım imzalı dizisi ‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’a sürpriz bir isim konuk oluyor.

Başarılı oyuncu Pelin Karahan, fenomen dizinin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünde izleyiciyle buluşacak.

Yayınlandığı günden itibaren gündeme damgasını vuran diziye renk katacak Pelin Karahan, böbrek yetmezliği olan 'Sevda' karakterine hayat verecek. Bahar, kendisi gibi nakil ameliyatı olacak Sevda’ya destek olurken, geçirdiği zorlu hastalık süreciyle de yeniden yüzleşecek.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?', yeni bölümüyle yarın saat 20.00’de SHOW TV’de...