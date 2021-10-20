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Bahar Şahin'in eğlencesi hastanede bitti - Magazin haberleri

Bahar Şahin'in eğlencesi hastanede bitti

Bahar Şahin, geçtiğimiz pazartesi akşamı bir davete katıldı. 24 yaşındaki oyuncu derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı. Kenan Doğulu'nun sahne aldığı etkinlikte eğlencenin dozunu kaçıran Şahin, hastanelik oldu

20.10.2021 - 12:42 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Elit İşcan, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Şungar’ın yer aldığı ve dijital platform GAİN'de yayınlanacak olan 'Hamlet' dizisinin galası önceki akşam yapıldı.

  • Konuklar arasında Ahsen Eroğlu, Aslıhan Malbora, Bahar Şahin, Belçim Bilgin, Bensu Soral, Berrak Tüzünataç, Burak Kut ve Cansen Yeni, Burcu Kara, Ece Sükan, Emre Karayel, İlker Ayrık, İlker ve Aslı Kızmaz gibi ünlü isimler yer aldı. Davetlier ilerleyen saatlerde Kenan Doğulu'nun şarkılarıyla eğlendi.

  • Davete katılan son dönemin popüler oyuncularından Bahar Şahin ise eğlencenin dozunu fazla kaçırdı. Göğüs dekoteli mini elbisesiyle gecenin en iddialı konukları arasında yer alan Şahin, hastanelik oldu.

  • 24 yaşındaki oyuncu, gece saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Hasta yatağından serum fotoğrafı paylaşan Şahin, 'Sen bunu hak ettin Bahar' mesajını yayınladı.

  • İşte geceden yansıyan diğer görüntüler...

    Aslı Kızmaz - İlker Kızmaz

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