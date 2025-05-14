'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' adını zirveye yazdırdı

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi, 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 46'ncı bölümü, ABC1 20+ grubunda; 5,79 izlenme oranı ve 15,98 izlenme payı alarak zirvenin sahibi olurken; AB’de; 5,11 oranı 15,76 izlenme payı, Total’de ise 4,93 izlenme oranı ve 13,99 izlenme payı elde etti.

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Dizinin heyecan ve gerilim dolu yeni bölümü sosyal medyada da büyük ses getirdi. #Bahar etiketiyle tam 5 saat 40 dakika boyunca TT listesinde kalarak gündem konusu olurken, kayboluşuyla yürekleri ağza getiren Umay ise 2 saat 55 dakika boyunca listede kaldı.

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Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Deniz Akçay’ın yazdığı, senaryo ekibinde; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in yer aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunu; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu, Özgü Delikanlı ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler oluştururken, Emre Karayel Tolga karakterine, Esra Ruşan ise Naz karakterine hayat veriyor.

'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 46'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Umay'ın bir mektup bırakıp ortadan kaybolması Bahar'ı şoke ederken bütün aileyi de endişeye sürükledi. Bahar, Cem’e ulaşmak için Evren’e haber verdi. Aziz Uras ise Seren’den Umay’ın Parla’yı takip ettiğini öğrendi. Bahar ve Timur, Umay’ın en son alışveriş yaptığı konuma giderken; Aziz Uras da karakola gitti ve bu esnada anonslarda Umay’ın son görüldüğü konuma yakın bir yerde trafik kazası olduğu bilgisini duydu. Kaza geçirenin Umay yaşlarında, kimliği belirsiz bir kız olduğunu öğrenince onu hemen Peran’a yönlendirdiler. Yüzü tanınmaz halde olan ama görünüşü Umay’a çok benzeyen bu hastayı gören Evren ve Seren şoke oldu ve onu hemen ameliyata aldılar. Bu esnada Cem’i hastanede gören Timur, öfkeden küplere binerken; Cem’in yaşanan her şey için onu suçlaması, Timur’u geçmişiyle yüzleşmek zorunda bıraktı. REKLAM Timur, Cem'i suçladı;

Hastadaki aort yırtılmasını fark eden Evren, Reha Hoca’ya haber verilmesini istedi. Reha Hoca’nın ameliyata dâhil olduğunu gören Bahar ise fenalaştı. Durumu çok kritik olan hasta, tüm çabalara rağmen kurtulamadı. Evren, Bahar’a bu haberi nasıl vereceğini düşünürken; kötü bir durum olduğunu anlayan Bahar, ameliyattan çıkan hastaya koştu. Çocukluğunda küçük bir kaza sonucu oluşan yara izinin olmadığını gören Bahar, hayatını kaybeden kızın Umay olmadığını anladı. "Umay değil!"; Evren’in yakın zamanda ağır bir ayrılık yaşadığını öğrenen Naz, bir yandan bu bilgiyi sindirmeye çalışırken diğer yandan Evren Amerika’ya gitmeden önce her anını Evren’le geçirmek için organize oldu. Evren’in eski sevgilisinin Bahar olduğunu bilmeyen Naz, Bahar için endişelenirken; Umay’ın bulunması için de çok çaba gösterdi. Evren, Naz’la konuşmaya çabalasa da Naz her seferinde konuyu kapattı. Umay ise ıssız bir ara sokakta iki serserinin saldırısına uğradı. Onlardan kaçmaya çalışan Umay, bir arabanın önüne atladı ve bu sayede Yusuf’la tanıştı. Umay, tıp fakültesini 2'nci sınıfta terk etmiş ve şimdi bir tamirhanede çalışan Yusuf’un yaşam savaşını görünce her şeyi olduğundan daha büyük yaşadığını fark etti ve eve dönmeye karar verdi. Bahar ve Timur da Umay’ı koruduğu için Yusuf’a okuluna dönüp bitirmesi için destek olmak istediler.

REKLAM Umay ve Yusuf'un yolları kesişti; Tolga’dan Evren’in Bahar’ı unutamadığı ve kimsenin onun gibi olamayacağını öğrenen Çağla, bu haberi Bahar’a verdi ve onu Evren’le buluşma konusunda cesaretlendirdi. Umay da bu konuda annesine destek verince Bahar, kendini Evren’in kapısında buldu ve bir çırpıda içindekileri ona döküp ondan ilişkilerine dair bir şans daha istedi. Bu esnada evde olan ve Bahar’ın söylediklerini duyan Naz, Evren’in eski sevgilisinin Bahar olduğunu anlayınca şoke oldu, Bahar ise Naz’ı orada görmenin hayal kırıklığını yaşadı. Bu karşılaşmadan sonra üçlünün arasında neler yaşanacak, Bahar ve Evren yeniden bir araya gelebilecek mi, büyük merak konusu oldu. İşte geceye damgasını vuran final sahnesi; Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!