'Bahar'ın, 25. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 25. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

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Tanıtımda, Evren'le baş başa ilk yemeğini yiyecek olan Bahar'a Çağla'nın desteği dikkat çekerken, Bahar ve Evren’in buluşmasında izleyicilerin ikilinin hem komik hem de heyecanlı anlarına tanık olacaklarının ilk ipuçlarını verdi.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da Efsun karakterine hayat veriyor.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her Salı saat 20.00'de SHOW TV'de! İşte 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 25. Bölüm Tanıtımı;