Bahar dizisinin Evren'i Buğra Gülsoy kimdir? Hangi projelerde yer aldı?
Bahar:Uyanmaya Hazır Mısın? dizisi kısa süre sonra Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Dizinin başrollerinden biri olan Buğra Gülsoy, dizide Evren Yalkın karakterine hayat verecek. Gülsoy'un projede yer almasıyla beraber hayatına dair detaylar merak konusu oldu. İşte, Buğra Gülsoy'un hayatı ve kariyerine dair detaylar...
- 1
Ekranların tanınan yüzü Buğra Gülsoy, Show TV'nin yeni dizisi Bahar ile seyirci karşısına çıkacak. Gülsoy, dizide genel cerrahi alanında uzmanlaşmış başarılı bir profesörü canlandırıyor. Dizinin baş karakterlerinden olan Bahar ile karşılaşmalarının ardından hayatında yeni bir dönem açılacak.
- 2
BUĞRA GÜLSOY KİMDİR?
22 Şubat 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Lise son sınıfa kadar eğitim hayatına Ankara'da devam etti, üniversite eğitimi için Doğu Akdeniz Üniversitesine gitti. Mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun oldu, üniversite okuduğu süreç boyunca tiyatro ile ilgilendi. Yine bu dönemde kısa filmlerde yönetmenlik ve oyunculuk yaptı.
- 3
İlk olarak 2008 yılında Hepimiz Birimiz adlı dizi ile ekranlarda yer aldı. Sinemadaki ilk performansı ise Güneşi Gördüm filminde Berat karakteriyle oldu. Kuzey Güney adlı dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştı. Aşk Yeniden adlı dizide Özge Özpirinççi ile baş rolü paylaşan oyuncu, 2018-2019 yılları arasında Kızım dizisinde de başrol oldu.
-
- 4
Acı Tatlı Ekşi, Cebimdeki Yabancı, Görümce ve Güneşi Gördüm gibi sinema projelerinde yer alan Gülsoy, son olarak 2022 yapımı Dünyayla Benim Aramda dizisinde Demet Özdemir ve Hafsanur Sancaktutan ile izleyici karşısına çıkmıştı.
- 5
Buğra Gülsoy, Burcu Kara ile 2011 yazında evlendi ve 1 sene sonra boşandı. 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile dünya evine giren oyuncunun bu evlilikten Cem adında bir oğlu oldu. Gürbüz ile 2023 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Özel hayatı ve projeleriyle sıkça medyanın gündeminde yer alan başarılı oyuncu şimdi Evren karakteri ile tekrardan izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.